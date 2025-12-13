Dolar
42,7031 %0.23
Euro
50,1678 %0.06
Gram Altın
5.902,25 % 0,77
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem On Numara Çekiliş Sonuçları 12 Aralık 2025 Açıklandı

On Numara Çekiliş Sonuçları 12 Aralık 2025 Açıklandı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
On Numara Çekiliş Sonuçları 12 Aralık 2025 Açıklandı
Okunma Süresi: 1 dk

Milli Piyango İdaresi'nin popüler oyunlarından biri olan On Numara'nın 12 Aralık 2025 tarihli çekilişi, bu akşam saat 20.00'de gerçekleştirildi. Çekilişin ardından kazanan numaralar ve devreden ikramiye tutarları belli oldu. Binlerce vatandaş, sonuçları merakla beklerken, heyecan dolu anlar sona erdi.

Kazanan Numaralar Belirlendi

12 Aralık 2025 tarihli On Numara çekilişinde kazanan numaralar şu şekildedir: 2, 10, 12, 13, 14, 17, 21, 24, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 44, 45, 50, 63, 65, 70, 76 ve 77. Bu numaraların çekilişte belirlenen kombinasyonun bir parçası olarak, birçok şanslı katılımcıya büyük ödüller kazandırması bekleniyor.

Devreden İkramiye Tutarları

Çekiliş sonucunda büyük ikramiyenin devredip devretmediği konusunda Milli Piyango İdaresi tarafından resmi açıklama yapılması bekleniyor. Bu çekilişte büyük ikramiyenin ne kadar olduğu ve hangi tutarların dağıtıldığı, resmi sonuç tablosu üzerinden sorgulanabilir. On Numara oyunu, katılımcıların kazanma şansını artırmak için sunduğu çeşitli ikramiye seçenekleri ile dikkat çekiyor.

Oyun severlerin ve şans oyunları tutkunlarının ilgisini çeken On Numara, her hafta düzenlenen çekilişleri ile heyecanı artırmaya devam ediyor. Özellikle büyük ikramiye tutarları, katılımcılar arasında rekabeti artırarak oyunun popülaritesini pekiştiriyor. Çekiliş sonuçları ve detaylı bilgi için resmi web sitesinden faydalanmak mümkün.

Maske ve Ucuz Roman’ın Yıldızı Peter Greene Hayatını Kaybetti
Maske ve Ucuz Roman’ın Yıldızı Peter Greene Hayatını Kaybetti
#Magazin / 13 Aralık 2025
120 GW'lik Yeşil Devrim: Türkiye 2035’te Enerji Haritasını Yeniden Şekillendiriyor
120 GW'lik Yeşil Devrim: Türkiye 2035’te Enerji Haritasını Yeniden Şekillendiriyor
#Teknoloji / 13 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Nizip'te Komşu Kavgası: 6 Yaşındaki Çocuk Bıçaklandı
Nizip'te Komşu Kavgası: 6 Yaşındaki Çocuk Bıçaklandı
Gündem
Ebebek Temettü Ödeme Tarihi ve Tutarı 2025
Ebebek Temettü Ödeme Tarihi ve Tutarı 2025
Fenerbahçe, Konyaspor Maçına Hazırlıklarını Başlattı
Fenerbahçe, Konyaspor Maçına Hazırlıklarını Başlattı
PTT'den 185. Yıl Dönümüne Özel Pul Sergisi
PTT'den 185. Yıl Dönümüne Özel Pul Sergisi
MHP'li Celal Adan, AK Partili Milletvekiline Sert Uyarıda Bulundu
MHP'li Celal Adan, AK Partili Milletvekiline Sert Uyarıda Bulundu
Güllü’nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter Tutuklandı
Güllü’nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter Tutuklandı
Steam Kış İndirimleri Ne Zaman Başlıyor? 2025 Steam Kış İndirimi Tarihleri
Steam Kış İndirimleri Ne Zaman Başlıyor? 2025 Steam Kış İndirimi Tarihleri
Yozgat'ın Namağlup Lideri Süper Lig Hedefini Sürdürüyor
Yozgat'ın Namağlup Lideri Süper Lig Hedefini Sürdürüyor
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft