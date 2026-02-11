Kastamonu Valiliği'nden Günübirlik İşçi Alımı İlanı

Kastamonu Valiliği Mahalli İdareler Birliği (KASMİB), bünyesindeki iki ayrı kuruma daimi statüde toplam 3 işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Başvurular, 11 Şubat 2026 tarihinde saat 17.00'de sona erecek.

Kastamonu Katı Atık Entegre Projesi İçin PLC İşçileri Aranıyor

Kastamonu Katı Atık Entegre Projesi İktisadi İşletmesi, 2 erkek Programlanabilir Lojik Kontrol (PLC) işçisi alacak. Adayların, en az ortaokul mezunu olmaları, Kastamonu'da en az 12 aydır ikamet etmeleri, askerlik görevini yapmış veya muaf olmaları ve ilan tarihi itibarıyla 41 yaşından gün almamış olmaları gerekiyor.

Ayrıca, başvuru yapacak adaylardan aşağıdaki belgeleri temin etmeleri isteniyor: PLC Otomasyon ve Yazılım (Scada) eğitimi belgesi, Programlanabilir Lojik Kontrol (PLC) eğitimi belgesi ve en az 2 yıl (720 gün) SGK kayıtlı iş deneyimi. Başvurular, 11 Şubat 2026 tarihinde 09.00-17.00 saatleri arasında, İsmailbey Mahallesi İnebolu Caddesi No:18'deki Kastamonu Valiliği Mahalli İdareler Birliği Ana Hizmet Binası'na şahsen yapılacak. Posta, mail veya faks yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

PLC işçisi alımı için uygulamalı sınav 18 Şubat 2026'da saat 09.00-12.00 arasında Kastamonu Katı Atık Bertaraf Tesisi Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi'nde gerçekleştirilecek. 60 ve üzeri puan alan adaylar, aynı gün 13.00-17.00 saatleri arasında sözlü sınava katılacak. Sınav notu, uygulamalı sınavın yüzde 70'i ve sözlü sınavın yüzde 30'u alınarak belirlenecek.

Büro Personeli İçin Başvuru Koşulları

Kastamonu Mahalli İdareler Birliği Personel Ltd. Şti., 1 kadın büro personeli alımı yapacak. Adayların, en az ön lisans mezunu olmaları, B sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları ve 25 yaşından gün almamış olmaları (11.02.2001 ve sonrası doğumlu) gerekmektedir. Ayrıca, geri dönüşüm ve sıfır atık, çevre ve iklim değişikliği, bilgisayar işletmenliği, LibreOffice, Word ve Excel temel eğitim belgelerine sahip olmaları ve en az 1 yıl (360 gün) SGK kayıtlı iş deneyimi şartı aranmaktadır.

Büro personeli alımında uygulamalı sınav yapılmayacak, ancak sözlü sınav 18 Şubat 2026'da 13.00-17.00 saatleri arasında Kastamonu Valiliği Mahalli İdareler Birliği Ana Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecektir.

Çalışma Koşulları ve Ücret Bilgisi

Her iki pozisyon için çalışma süresi belirsiz süreli olup haftada 45 saat olarak belirlenmiştir. Personellere net 45 bin TL ücret ödenecek. İşe başlayan personel için 2 ay deneme süresi uygulanacak ve ilk bir yıl boyunca yürürlükteki toplu iş sözleşmesi hükümleri geçerli olmayacak. Şartların sağlanması durumunda, bir yılın sonunda toplu iş sözleşmesi hükümleri devreye girecektir.

Başvuru evrakları, 12-13 Şubat 2026 tarihlerinde ilgili komisyon tarafından incelenecek. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve sınav sonuçları, www.kasmib.gov.tr adresinden ilan edilecek. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.