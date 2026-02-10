Dolar
Strategy, Bitcoin Alımı Gerçekleştirdi

Strategy, Bitcoin Alımı Gerçekleştirdi

Strategy, Bitcoin Alımı Gerçekleştirdi
Okunma Süresi: 2 dk

Michael Saylor'ın liderliğindeki Strategy şirketi, Bitcoin varlıklarına önemli bir ekleme yaparak 90 milyon dolarlık yeni bir alım gerçekleştirdi. Bu işlemlerin, kripto para piyasasında yaşanan sert fiyat düşüşünden önce yapıldığı görülüyor. Şirketin bu adımı, kripto para yatırımcıları ve piyasa analistleri tarafından dikkatle izleniyor.

Alım Detayları ve Portföy Büyüklüğü

Strategy, 90 milyon dolara ortalama 78.815 dolar fiyatla 1.142 Bitcoin satın aldı. Bu alım ile birlikte şirketin toplam Bitcoin portföyü 54.35 milyar dolar yatırım ile 714.644 Bitcoin'e ulaştı. Portföyün ortalama satın alma fiyatı ise 76.056 dolar olarak belirlendi. Şirketin yaptığı son alım, Bitcoin fiyatının geçtiğimiz hafta perşembe günü 60.000 dolara kadar düştüğü bir dönemde gerçekleşti.

Piyasa Durumu ve Gelecek Beklentileri

Strategy'nin Bitcoin alımının zamanlaması, piyasanın dalgalı yapısını ve fiyat düşüşlerine karşı yatırımcıların nasıl hareket ettiğini gözler önüne seriyor. Alım işlemlerinin, Bitcoin'in değer kaybetmeden önceki günlerde, yani pazartesi veya salı günü gerçekleştirildiği anlaşılmakta. Bu durum, şirketin piyasa trendlerini dikkatle izlediğine ve stratejik bir yaklaşım benimsediğine işaret ediyor.

Kripto Para Piyasasında Gelişmeler

Ayrıca, kripto para piyasasında bankaların karşı duruşu ile birlikte, Federal Reserve’in (Fed) ödeme altyapısında kripto paraların yeri ve önemi üzerine tartışmalar da devam ediyor. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, dolara olan güvenin sorgulanmaya başladığını ifade etti. Bu gelişmeler, kripto para birimlerinin finansal sistemdeki rolünü ve gelecekteki potansiyel etkilerini gündeme getiriyor.

Sonuç olarak, Strategy'nin Bitcoin alımları, piyasa koşullarının belirsiz olduğu bir dönemde önemli bir yatırım kararı olarak öne çıkıyor. Şirketin stratejik hamleleri, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin geleceğini etkileyen faktörler arasında değerlendirilmeye devam edilecek.

