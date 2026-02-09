Celal Alaz Adalı: Ferrari’si Yanan İş İnsanı Kimdir?

Son günlerde İstanbul’da meydana gelen lüks otomobil yangını, iş dünyasının tanınmış ailesi Adalı’nın üyesi Celal Alaz Adalı’yı yeniden gündeme taşıdı. 20 milyon TL değerindeki Ferrari'sinin seyir halindeyken yanması, Adalı’nın yaşamına dair birçok sorunun ortaya çıkmasına neden oldu. Peki, Celal Alaz Adalı kimdir, kaç yaşındadır, ne iş yapmaktadır ve özel hayatı hakkında neler bilinmektedir? Bu sorular, kamuoyunun merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Celal Alaz Adalı Kimdir?

Celal Alaz Adalı, Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından Serdar Adalı’nın oğludur. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı ve iş adamı olan Serdar Adalı, Adalı Holding’in kurucusudur. Celal Alaz Adalı, Adalı ailesinin büyük çocuğu olarak 1988 yılında dünyaya gelmiştir. Aile geçmişi, iş dünyasında onun genç yaşta deneyim kazanmasını sağlamıştır. Medya ile olan ilişkisi sınırlı olsa da, zaman zaman özel hayatındaki olaylarla gündeme gelmektedir.

Celal Alaz Adalı'nın Yaşı ve Aile Hayatı

Celal Alaz Adalı, 2025 yılı itibarıyla 37 yaşındadır. Aslen Adanalı olan ailenin bir erkek kardeşi bulunmaktadır. Kardeşinin adı Serhan Kerim Adalı’dır. İş hayatında genç ama deneyimli bir isim olarak tanınan Celal Alaz Adalı, aile şirketlerinde aktif olarak görev almakta ve burada önemli projelerde yer almaktadır.

Celal Alaz Adalı'nın İş Hayatı

Celal Alaz Adalı, Adalı Holding bünyesindeki çeşitli şirketlerde yönetici pozisyonunda görev yapmaktadır. Adalı Holding, inşaat, enerji, turizm, lojistik, catering ve atçılık gibi birçok sektörde faaliyet gösteren geniş bir iş yapısına sahiptir. Celal Alaz Adalı, özellikle bu alanlarda yapılan yatırımların yönetim süreçlerinde aktif rol almakta ve stratejik kararların alınmasında etkili olmaktadır. Bu nedenle, iş dünyasında perde arkasında kalan isimlerden biri olarak bilinmektedir. Ayrıca, atçılık alanına olan ilgisiyle de dikkat çeken Adalı'nın "Madam Borisov" isimli bir yarış atının sahibi olduğu biliniyor.

Özel Hayatı ve İlişkileri

Celal Alaz Adalı’nın özel hayatı hakkında sınırlı bilgi bulunmaktadır. Daha önce 2017 yılında Merve Güleç ile evlendiği iddiaları gündeme gelmiş, ancak bu ilişkinin sona erdiği belirtilmiştir. Günümüzde bekar olduğu düşünülen Adalı, özel yaşamını genellikle basının gözünden uzak tutmayı tercih etmektedir. Sosyal medyada da az sayıda paylaşımda bulunan Adalı, bu yönüyle gizemli bir profil çizmektedir.

Ferrari Olayı ve Yangın

Celal Alaz Adalı, 19 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul Eyüpsultan Hasdal-Kemerburgaz yolunda yaşanan bir olayla gündeme geldi. Yaklaşık 20 milyon TL değerindeki Ferrari marka lüks otomobili, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden Adalı, aracı hemen durdurup dışarı çıkarak olaydan yara almadan kurtuldu. Kısa sürede alev alan araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Ancak, lüks otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Bu olay, Celal Alaz Adalı’nın yaşam tarzı ve otomobil tutkusunu bir kez daha gündeme getirmiştir.

Serdar Adalı: Celal Alaz Adalı’nın Babası

Celal Alaz Adalı’nın babası Serdar Adalı, Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından biri olup, aynı zamanda spor yöneticiliği de yapmaktadır. 1964 yılında Adana’da doğan Serdar Adalı, eğitimine California Üniversitesi’nde başlamış, ancak ailesinin durumu nedeniyle Türkiye’ye dönmek zorunda kalmıştır. Kurucusu olduğu Adalı Holding ile inşaat, enerji, lojistik ve diğer sektörlerde önemli projelere imza atmıştır. Spor dünyasında da Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde uzun yıllar yöneticilik yapmış, Türkiye Jokey Kulübü başkanlığı görevini üstlenmiştir. Bu durum, Celal Alaz Adalı’nın iş hayatındaki yönelimlerini ve atçılık alanındaki ilgisini etkilemiştir.