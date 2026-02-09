Dolar
Özalp Devlet Hastanesine 97 Personel Alınacak

Özalp Devlet Hastanesine 97 Personel Alınacak

Özalp Devlet Hastanesine 97 Personel Alınacak
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülen İşgücü Uyum Programı (İUP) çerçevesinde, Van'ın Özalp ilçesindeki Özalp Devlet Hastanesi'nde toplamda 97 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Bu program, istihdam fırsatları sunarak bölgedeki iş gücü ihtiyacını karşılamayı hedefliyor ve bu bağlamda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Başvuru Süreci ve Tarihleri

Özalp Devlet Hastanesi'ne yapılacak başvurular, 9 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 13 Şubat 2026 tarihinde sona erecek. İUP kapsamındaki programın başlangıç tarihi ise 2 Mart 2026 olarak belirlenmiş olup, bu süreç 30 Kasım 2026'ya kadar devam edecek. Günlük çalışma süresi 7,5 saat olarak planlanıyor.

Aday Seçim Süreci

Başvuruların ardından, katılımcı seçim süreci liste yöntemiyle yürütülecek. Seçim işlemleri, yüklenici kurum tarafından 16 Şubat 2026 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adayların seçiminde çeşitli kriterler göz önünde bulundurulacak.

Başvuru Koşulları

Programa katılmak isteyen adayların bazı şartları sağlaması gerekiyor. Bu şartlar arasında, başvuru tarihinden geriye dönük son bir ayda sigortalı olarak bildirilmemiş olma, işsizlik ödeneği almama ve hane gelirinin net asgari ücretin iki katını aşmaması gibi kriterler yer alıyor. Ayrıca, İUP genelgesi kapsamındaki diğer şartlara da uygunluk aranacak.

Programın Detayları

Özalp Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilecek olan bu alım programı, bakım ve onarım destek faaliyetleri kapsamında uygulanacak. Programın detayları arasında, katılımcıların işe alınacağı hastanenin adresi de yer almakta; Mahmudiye Mahallesi, Özalp - Van olarak belirtilmiştir. İlgili yetkililer, başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların gereken işlemleri İŞKUR üzerinden belirtilen tarihlerde tamamlamalarını önemle vurgulamaktadır.

