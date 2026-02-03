Dolar
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
Galatasaray, Yusuf Demir ile Sözleşmesini Feshediyor

Galatasaray, Yusuf Demir ile Sözleşmesini Feshediyor

Galatasaray, Yusuf Demir ile Sözleşmesini Feshediyor
Galatasaray, kadro yapılanmasını sürdürme çabaları kapsamında bir ayrılığa daha imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, 6 milyon euro bedelle transfer edilen ve beklentileri karşılayamayan futbolcu Yusuf Demir'in sözleşmesini feshetmeyi planlıyor. Bu adım, kulübün mevcut kadrosunu yeniden şekillendirme stratejisi çerçevesinde hayata geçiriliyor.

Transfer Sürecindeki Gelişmeler

Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor. İtalya Serie A ekibi Napoli'den Noa Lang, 2 milyon euro kiralama bedeli ile kadroya katılırken, İspanyol ekibi Girona'dan Yaser Asprilla'nın da kiralama bedeli olmadan, satın alma opsiyonu ile transfer edilmesi planlanıyor. Bu transferler, Galatasaray'ın mevcut kadrosunu güçlendirme hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Yusuf Demir ile Yollar Ayrılıyor

Galatasaray'da bir diğer ayrılık ise Yusuf Demir ile gerçekleşiyor. 2022 yazında Rapid Wien'den 6 milyon euro karşılığında transfer edilen Demir, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 26 maçta yalnızca 2 gol atıp 2 asist yaparak beklenen performansı gösteremedi. Futbolcunun yeni adresi ise Rapid Wien olarak öne çıkıyor. Spor yazarı Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Rapid Wien, Yusuf Demir için Galatasaray'a resmi bir teklif sunmuş durumda ve iki taraf arasında anlaşmanın sağlanması bekleniyor.

Yabancı Kontenjanında Değişiklik

Yusuf Demir'in Galatasaray'dan ayrılmasının ardından, kulüpte 23 yaş altı yabancı oyuncu kontenjanında bir yer açılacak. Bu durum, Galatasaray yönetiminin alternatif oyuncular üzerinde çalışma yapmasına olanak sağlayacak. Yönetim, yeni transfer stratejileri çerçevesinde mevcut kadroda ihtiyaç duyulan pozisyonlar için çeşitli isimlerle görüşmelere devam ediyor.

Bu süreç, Galatasaray'ın sezon hedeflerine ulaşma çabası doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Kulüp, hem kadro kalitesini artırmayı hem de oyuncu sirkülasyonunu sağlamak amacıyla çalışmalara hız vermiş durumda.

#Fesih
#Galatasaray
#Yusuf Demir
