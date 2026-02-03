Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ Kimdir?

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Karadağ, spor yönetimi alanındaki önemli katkıları ve tıp dünyasındaki birikimiyle dikkat çeken bir isimdir. Türk atletizminin gelişimine yönelik vizyoner yaklaşımı ve çok disiplinli bakış açısıyla öne çıkan Karadağ, sporun kurumsallaşma sürecine liderlik etmektedir. Bu haber metninde, Ahmet Karadağ’ın yaşam öyküsüne, eğitim geçmişine ve kariyerine dair detaylı bilgilere yer verilecektir.

Erken Yaşam ve Eğitim

26 Mart 1966 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ahmet Karadağ, ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra Galatasaray Lisesi'nde eğitim hayatına devam etti. Tıp alanındaki akademik kariyerine İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde başlayan Karadağ, 1991 yılında mezuniyetini tamamlayarak doktorluk mesleğine adım attı. Sağlık Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev aldıktan sonra, 2000 yılında GATA Genel Cerrahi Kliniği'nde uzmanlık eğitimini tamamlayarak genel cerrahi uzmanı unvanını kazandı.

Askeri Görevlerden Spor Yönetimine

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda uzun yıllar hekim olarak hizmet veren Ahmet Karadağ, bu süre zarfında hem saha hem de idari pozisyonlarda önemli sorumluluklar üstlendi. 2010 yılında Genel Cerrahi Uzmanı rütbesiyle emekli olan Karadağ, emekliliğinin ardından FSM Kavacık Cerrahi Tıp Merkezi'nde başhekimlik görevini üstlendi. Tıp alanındaki bilgi birikimini sporla birleştirerek, sporcu sağlığı, kondisyon ve fiziksel performans konularında bilimsel bir yaklaşım geliştirdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı

Ahmet Karadağ, çok yönlü mesleki geçmişi ve organizasyonel liderliği sayesinde Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Başkanlık dönemi boyunca Türk atletizminin kurumsal ve bilimsel gelişimine önem veren bir yönetim anlayışı benimsemiştir. Karadağ, görev süresince özellikle sporcu gelişimi ve performans artırma konularında sistematik programlar uygulayarak atletizmin profesyonel bir yapıya kavuşmasına katkıda bulunmuştur.

Akademik ve Bilimsel Katkılar

Tıp alanındaki uzmanlığına rağmen akademik dünyadan kopmayan Karadağ, Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile çeşitli bilimsel çalışmalarda yer almıştır. Sporcu sağlığı, antrenman bilimi ve performans analizi konularındaki akademik projelerde danışmanlık yaparak, sporu yalnızca saha düzeyinde değil, bilimsel temellerle değerlendiren bir yaklaşım geliştirmiştir. Bu çerçevede, Türkiye Atletizm Federasyonu’na kazandırdığı bakış açısı, tıbbın disiplinli yöntemlerini sporun dinamik yapısıyla birleştirmektedir.

Ahmet Karadağ’ın liderliğinde, Türkiye Atletizm Federasyonu daha profesyonel bir yapıya kavuşmuş ve ulusal ile uluslararası düzeyde sporcuların gelişimi için sistematik programlar uygulanmaya başlanmıştır. Bu gelişmeler, Türk atletizminin geleceği açısından önemli bir dönüm noktası teşkil etmektedir.