Bella Hadid'in Eski Sevgilisi Adan Banuelos Alkollü Olarak Gözaltına Alındı

Dünyaca ünlü model Bella Hadid ile iki yıllık ilişkisini sonlandırdığı iddia edilen Adan Banuelos, Teksas eyaletinde alkollü bir şekilde çevreyi rahatsız etmekten gözaltına alındı. Olay, Hadid ve Banuelos'un ilişkilerinin sona erdiği haberlerinin ardından gerçekleşti ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

Olayın Detayları

35 yaşındaki Adan Banuelos, ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Weatherford kentinde, yerel kolluk kuvvetleri tarafından durduruldu. Gözaltı işlemi sırasında, Banuelos'un alkollü olduğu ve çevredeki insanları rahatsız ettiği bilgisi edinildi. Tutuklama sonrasında Parker County Hapishanesi'ne sevk edilen Banuelos'un, 386 dolarlık kefalet ücreti ödenerek serbest bırakıldığı öğrenildi.

Çiftin Ayrılık İddiaları

Banuelos ve Hadid’in ilişkilerinin sona erdiği yönündeki haberler, geçtiğimiz hafta magazin gündeminde geniş yer bulmuştu. İkili arasındaki ayrılık söylentileri ilk olarak Haziran 2025'te ortaya çıkmış, ancak Banuelos'un Ekim ayında sosyal medya üzerinden yaptığı romantik paylaşımlar bu iddiaları yalanlamıştı. Aralarındaki ilişki, dikkat çekici bir biçimde sonlanırken, ikilinin tekrar bir araya gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

Gözaltı Öncesi Görüntüler

TMZ tarafından yayımlanan yeni görüntüler, durumu daha karmaşık hale getirdi. Banuelos’un gözaltına alınmasından sadece birkaç saat önce çekilen bir videoda, çiftin bir barda dans ettiği, el ele tutuştuğu ve öpüştüğü anlar yer alıyor. Bu görüntüler, "Çift ayrıldı mı yoksa yeniden mi barıştı?" sorularını gündeme getirdi ve hayranları arasında tartışmalara yol açtı.

Banuelos cephesinden olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmamış olması, durumun belirsizliğini artırıyor. Bella Hadid'in ise bu süreçte nasıl bir tavır alacağı merak konusu. İlişkinin dinamikleri ve çiftin geleceği, takip eden günlerde daha fazla ilgi görecektir.