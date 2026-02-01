Çin’den Sonra Afrika Yükselişte: Kuzey Afrika Ülkesi Tek Fabrikayla Avrupa’ya Nasıl Meydan Okuyor?

Afrika, küresel otomotiv endüstrisinde kendine sağlam bir yer edinmeye devam ederken, Avrupa'daki üretim yapısını da tehdit eden bir güç haline geliyor. Son yıllarda, Batı sanayisinin Doğu’dan, özellikle Çin’den gelen rekabet baskısıyla karşı karşıya olduğu biliniyor. Ancak artık Afrika’nın da bu rekabet ortamında önemli bir oyuncu olarak öne çıktığı görülüyor.

Afrika'nın Yeni Endüstriyel Oyunculuğu

Çin, elektrikli araçlar gibi stratejik sektörlere girmekteki avantajını, bataryalardaki rekabet gücü ve zengin hammadde kaynakları ile güçlendiriyor. Bu durum, Avrupa ve Kuzey Amerika'nın geleneksel otomotiv pazarındaki hakimiyetini sorgulatmaya başlamış durumda. Ancak Afrika’nın uygun enerji maliyetleri, düşük iş gücü fiyatları ve gelişen altyapısı sayesinde küresel sanayi haritasında kendine yer açma çabaları dikkat çekiyor. Bu bağlamda, Fas, otomotiv endüstrisine yaptığı yatırımlarla ön plana çıkıyor. Ülke, Avrupa pazarlarıyla doğrudan rekabet edebilecek bir sanayi ekosistemi oluşturma hedefiyle hareket ediyor.

Fas'ın Lastik Üretiminde Yükselişi

Fas, otomotiv sektöründeki atılımlarını genişleterek lastik üretiminde de önemli bir adım atıyor. Ülke, kıtanın en büyük lastik fabrikasını açmaya hazırlanıyor ve bu fabrikada yıllık 19 milyon lastik üretim kapasitesi hedefleniyor. Karşılaştırma yapıldığında, Almanya'nın yıllık lastik üretimi yaklaşık 120 milyon adede ulaşıyor. Ancak Fas’ın tek bir fabrikası ile Almanya’nın üretiminin yaklaşık %15'ini karşılayacak olması, analistler tarafından Avrupa otomotiv sektöründe önemli bir değişimi simgeliyor. Bu durum, Avrupa'nın otomotiv endüstrisinin karşılaşabileceği zorlukları da gözler önüne seriyor.

Golden Tire Morocco Fabrikası

Yeni fabrikaya "Golden Tire Morocco" ismi verilecek ve bu tesis, 5.300 dönümlük bir alanı kapsayacak. Fabrikanın açılmasıyla birlikte yaklaşık 1.750 doğrudan iş imkanı yaratılması ve böylece yerel ekonominin güçlendirilmesi bekleniyor. Son aylarda, Fas’ın otomotiv sektörünün Avrupa ile doğrudan rekabete girmesi, ülkenin elverişli sanayi ortamından kaynaklanıyor. Düşük enerji maliyetleri, yenilenebilir enerji kaynaklarının rekabetçi fiyatlarla sağlanabilmesi ve devlet destekli altyapı yatırımları, Fas’ın yatırım çekme yeteneğini artırıyor.

Stratejik Konum ve Altyapı Gelişimi

Fas’ın sanayi stratejisinin merkezinde yer alan liman altyapısı, özellikle Kuzey Akdeniz kıyısındaki Tanger Med ve Nador Med limanları, ülkenin üretim ve ihracat merkezi olarak çekiciliğini artırmayı hedefliyor. Nador Med limanına yaklaşık 50 kilometre mesafede inşa edilecek olan sanayi tesisi ile net bir bağlantı planı dikkat çekiyor. Bu durum, Avrupa’da, özellikle Almanya'dan sonra ikinci büyük lastik üreticisi olan İspanya'da endişelere yol açtı. Uzmanlar, yedek parça ve lastik sektörünün İspanya’nın otomotiv endüstrisinin sürdürülebilirliği açısından kritik bir öneme sahip olduğunu belirtiyor ve üretim kapasitesinin komşu ülkeye kaymasının gelecekte dengeleri yeniden şekillendirebileceğini vurguluyor.