Yapay Zekâ İş Gücünü Dönüştürüyor

Yapay zekânın iş gücü üzerindeki etkileri giderek daha belirgin hale geliyor. Teknolojik ilerlemeler, çeşitli sektörlerde iş süreçlerini köklü bir şekilde değiştirdiği gibi, bazı firmalar bu dönüşüm sürecinde çalışanlarıyla yollarını ayırmak zorunda kalıyor. Son dönemdeki işten çıkarmalar, yapay zekanın iş gücündeki rolünü sorgulatmaya devam ediyor.

Amazon’un Çalışan İhtiyaçlarındaki Değişim

Amazon, iş gücündeki yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak toplam 16 bin çalışanıyla yollarını ayırma kararı aldı. Bu adım, özellikle AWS, perakende, Prime Video ve İnsan Kaynakları gibi beyaz yakalı çalışanların bulunduğu departmanları etkiledi. Şirket, yapay zekâ yatırımlarını artırarak daha verimli bir çalışma modeli oluşturmayı hedefliyor. Bu strateji, iş süreçlerini optimize etme ve maliyetleri düşürme amacı taşımaktadır.

Nike’ın Otomasyona Geçiş Stratejisi

Ünlü spor giyim markası Nike, ABD’deki dağıtım merkezlerinde verimliliği artırmak ve maliyetleri azaltmak amacıyla 775 çalışanının işine son verdi. Şirket, büyüme stratejisini yapay zekâ ve otomasyona yönlendirerek, üretim süreçlerini modernize etmeyi planlıyor. Bu yaklaşım, Nike’ın rekabetçi kalmasını sağlarken, aynı zamanda iş gücünü daha nitelikli bir hale getirmeyi amaçlıyor.

Pinterest’ın Yapay Zekâ Yatırımları

Pinterest, çalışan kadrosunun yaklaşık yüzde 15’iyle yollarını ayırma kararı aldı. Bu adım, şirketin kaynaklarını doğrudan yapay zekâ projelerine yönlendirme planlarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Pinterest için yapay zekâ uygulamaları, önemli bir büyüme alanı olarak öne çıkıyor ve bu yatırımlar, platformun kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor.

ABD’deki İşten Çıkarma İstatistikleri

Danışmanlık firması Challenger, Gray & Christmas’ın verilerine göre, ABD’de yapay zekâ odaklı işten çıkarmaların sayısının 2025 yılına kadar yaklaşık 55 bine ulaşması bekleniyor. Yıl boyunca duyurulan toplam işten çıkarma sayısı ise 1 milyon 170 bin olarak kaydedildi. Bu rakamlar, yapay zekânın iş gücü üzerindeki etkisinin ne denli büyük olduğunu göstermektedir. Bu dönüşüm, birçok firma için yeni iş modelleri ve stratejiler geliştirme gerekliliğini ortaya çıkarıyor.

Yapay zekânın iş gücünü dönüştürmesi, hem işverenler hem de çalışanlar için yeni fırsatlar ve zorluklar barındırıyor. Çeşitli sektörlerdeki firmalar, bu değişimle birlikte iş süreçlerini yeniden şekillendirme çabalarını hızlandırmakta ve gelecekteki iş gücü dinamiklerini yeniden tanımlama sürecine girmektedir.