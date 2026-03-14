Yeni Dacia Jogger Türkiye'de Ne Kadar? Fiyat ve Özellikler Neler?

Yeni Dacia Jogger, otomotiv sektöründe önemli bir yer edinen makyajlı versiyonu ile Türkiye pazarına sunulmak üzere fiyatlandırıldı. Bu yeni model, otomobil tutkunları tarafından merakla bekleniyordu ve şimdi detaylı fiyat bilgileri ile birlikte özellikleri de açıklandı.

2026 model makyajlı Dacia Jogger, Türkiye'de 1.599.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Bu fiyatlandırma, Dacia'nın genişleyen ürün yelpazesi içerisinde dikkat çeken bir yer edinmektedir. Dacia'nın model ailesinin en yeni üyesi olarak öne çıkan Jogger, kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı.

Dacia Jogger Hangi Motor Seçenekleriyle Sunuluyor?

Yeni Dacia Jogger, Extreme donanım seviyesi ile birlikte iki farklı motor seçeneği sunmaktadır. Bu motor seçenekleri arasında TCe 110 ve Eco-G 120 motorları yer almaktadır. TCe 110 motor, 1.0 litre hacmindeki üç silindirli turbo benzinli motoru ile 110 beygir güç ve 200 Nm tork üretmektedir. Bu motor, 100 kilometrede 6,1 litre yakıt tüketimi sunarak ekonomik bir alternatif oluşturuyor.

Diğer bir seçenek olan LPG'li Eco-G 120 motor, çift yakıt teknolojisi ile dikkat çekmektedir. Bu motor, 1.400 kilometreye kadar menzil sunarken, %10 daha düşük CO2 emisyonu vadediyor. Ayrıca, Eco-G 120 motoru, otomatik EDC şanzıman seçeneği ile de tercih edilebiliyor.

Dacia Jogger'ın Güvenlik Donanımları Neler?

Dacia Jogger, güvenlik özellikleri açısından zengin bir donanım sunmaktadır. Ön ve arka park sensörleri, akıllı hız asistanı, trafik işareti tanıma sistemi gibi teknolojilerle donatılmıştır. Bu özellikler, sürücülerin ve yolcuların güvenliğini artırmayı hedeflemektedir.

Ayrıca, hız sabitleyici, yaya ve bisiklet algılama fonksiyonlu aktif acil fren destek sistemi, kör nokta uyarı sistemi, sürücü yorgunluk uyarı sistemi, otomatik farlar ve yağmur sensörü gibi ek özellikler de bulunmaktadır. Jogger'ın geri görüş kamerası, şerit takip sistemi ve şeritten ayrılma uyarı sistemi gibi donanımlar da güvenliği artırmaktadır.

Dacia Jogger'ın Pazar İçindeki Yeri Nedir?

Dacia, makyajlı Jogger modeli ile birlikte Türkiye pazarındaki rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedir. Dacia'nın geçmişteki modelleri, uygun fiyatları ve geniş iç hacimleri ile dikkat çekmişti. Yeni Jogger, bu geleneği sürdürerek, aileler ve geniş iç mekan arayan kullanıcılar için cazip bir alternatif sunmaktadır.

Otomotiv dünyasında fiyatlandırma ve özellikler açısından dikkat çeken bu yenilikler, Dacia'nın Türkiye pazarındaki konumunu güçlendirmeye yönelik stratejilerinin bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Dacia'nın yeni modeli, kullanıcıların ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarlanmış ve donatılmış durumdadır.