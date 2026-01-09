Jasmine 1. Sezon 6. Bölüm Yayın Tarihi Açıklandı

Başrollerinde Asena Keskinci ve Burak Can Aras'ın yer aldığı Jasmine dizisi, ilk sezonunda dikkat çeken sahneleri ile izleyicilerin ilgisini çekti. Ancak, müstehcen içerikleri nedeniyle RTÜK tarafından yayından kaldırılan dizi, HBO Max platformunda yayın hayatına devam ediyor. Dizi, ilk dört bölümünü geride bıraktı ve izleyiciler, 1. sezonun 6. bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor.

Jasmine Dizisinin Konusu

Jasmine, ölümcül bir kalp hastalığı ile mücadele eden genç bir kadın olan Yasemin'in hikayesini anlatmaktadır. Yasemin, hayatta kalabilmek için organ nakli listesine girebilmek adına büyük bir çaba sarf etmektedir. Bu süreçte, ona sağlıksız bir sevgi besleyen üvey kardeşi Tufan, Yasemin'in en büyük dayanağı olur. Ancak, iki kardeş arasındaki ilişki, zamanla karanlık bağlantılar ve karmaşık duygusal bağlarla daha da derinleşir. Ahlaki sınırların belirsizleştiği bu yolculuk, hem Yasemin hem de Tufan için geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir.

6. Bölüm Yayın Tarihi

Jasmine dizisinin 1. sezon 6. bölümü 16 Ocak Cuma günü izleyicilerle buluşacak. Dizi, izleyicileri derin bir dram ile dolu bir hikaye ile karşı karşıya bırakırken, karakterlerin yaşadığı zorluklar ve içsel çatışmalar, izleyicilerde merak uyandırmaya devam ediyor. Dizi, yalnızca dramatik unsurları değil, aynı zamanda karakterlerin gelişimini de ön plana çıkararak, izleyicilerin duygusal bağ kurmasını sağlıyor.