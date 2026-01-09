Dolar
43,1470 %0.24
Euro
50,2697 %0
Gram Altın
6.194,86 % 0,00
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Jasmine 1. Sezon 6. Bölüm Yayın Tarihi Açıklandı

Jasmine 1. Sezon 6. Bölüm Yayın Tarihi Açıklandı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Jasmine 1. Sezon 6. Bölüm Yayın Tarihi Açıklandı
Okunma Süresi: 2 dk

Başrollerinde Asena Keskinci ve Burak Can Aras'ın yer aldığı Jasmine dizisi, ilk sezonunda dikkat çeken sahneleri ile izleyicilerin ilgisini çekti. Ancak, müstehcen içerikleri nedeniyle RTÜK tarafından yayından kaldırılan dizi, HBO Max platformunda yayın hayatına devam ediyor. Dizi, ilk dört bölümünü geride bıraktı ve izleyiciler, 1. sezonun 6. bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor.

Jasmine Dizisinin Konusu

Jasmine, ölümcül bir kalp hastalığı ile mücadele eden genç bir kadın olan Yasemin'in hikayesini anlatmaktadır. Yasemin, hayatta kalabilmek için organ nakli listesine girebilmek adına büyük bir çaba sarf etmektedir. Bu süreçte, ona sağlıksız bir sevgi besleyen üvey kardeşi Tufan, Yasemin'in en büyük dayanağı olur. Ancak, iki kardeş arasındaki ilişki, zamanla karanlık bağlantılar ve karmaşık duygusal bağlarla daha da derinleşir. Ahlaki sınırların belirsizleştiği bu yolculuk, hem Yasemin hem de Tufan için geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir.

6. Bölüm Yayın Tarihi

Jasmine dizisinin 1. sezon 6. bölümü 16 Ocak Cuma günü izleyicilerle buluşacak. Dizi, izleyicileri derin bir dram ile dolu bir hikaye ile karşı karşıya bırakırken, karakterlerin yaşadığı zorluklar ve içsel çatışmalar, izleyicilerde merak uyandırmaya devam ediyor. Dizi, yalnızca dramatik unsurları değil, aynı zamanda karakterlerin gelişimini de ön plana çıkararak, izleyicilerin duygusal bağ kurmasını sağlıyor.

Aleyna Tilki'nin Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı
Aleyna Tilki'nin Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı
#Magazin / 09 Ocak 2026
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Batı Trakya Türk Azınlığına Yönelik Saldırıyı Kınıyoruz
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Batı Trakya Türk Azınlığına Yönelik Saldırıyı Kınıyoruz
#Gündem / 09 Ocak 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin En Düşük Aylık Düzenlemesi Meclis'te
SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin En Düşük Aylık Düzenlemesi Meclis'te
Gündem
En Düşük Emekli Aylığı 20 Bin Lira Oluyor
En Düşük Emekli Aylığı 20 Bin Lira Oluyor
Onuralp ve Fatih Tekke Olayı: Trabzonspor'un Galatasaray Maçında Tartışmalar
Onuralp ve Fatih Tekke Olayı: Trabzonspor'un Galatasaray Maçında Tartışmalar
İŞKUR Gençlik Programı Desteği Başvurusu ve Şartları
İŞKUR Gençlik Programı Desteği Başvurusu ve Şartları
Bakanlar Tekin ve Göktaş, Antalya'da "Erzurum Tanıtım Günleri" Açılışında Bir Araya Geldi
Bakanlar Tekin ve Göktaş, Antalya'da "Erzurum Tanıtım Günleri" Açılışında Bir Araya Geldi
Gülben Ergen ile Mustafa Destici Arasındaki Başörtüsü Polemiği Büyüyor
Gülben Ergen ile Mustafa Destici Arasındaki Başörtüsü Polemiği Büyüyor
Motorola, CES 2026'da Yeni Razr Fold Telefonunu Tanıttı
Motorola, CES 2026'da Yeni Razr Fold Telefonunu Tanıttı
Mario Jardel'den Mauro Icardi'ye Övgüler
Mario Jardel'den Mauro Icardi'ye Övgüler
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft