Çarpıntı’nın Aslı’sı Lizge Cömert Kimdir? Kaç Yaşında Nereli?

Star TV’de yayınlanan Çarpıntı dizisinde Aslı Güneş karakterine hayat veren Lizge Cömert, genç yaşına rağmen hem oyunculuk performansı hem de sosyal medya etkisiyle dikkat çeken isimlerden biri oldu.
Lizge Cömert Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?
Doğum Tarihi: 16 Ağustos 1999
Yaş: 26 (2025 itibarıyla)
Doğum Yeri: İzmir
Aslen: İzmirli
Oyunculuğa lise yıllarında ilgi duymaya başlayan Cömert, İstanbul’a taşındıktan sonra eğitimine bu alanda yön verdi.
Eğitim Hayatı
Üniversite: Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Oyunculuk Eğitimi: Müjdat Gezen Sanat Merkezi ve Ali Sabuncugil Ajansı’nda sahne, diksiyon ve oyunculuk dersleri aldı.
Kariyeri ve Rol Aldığı Diziler
İlk Çıkış: ATV’nin sevilen dizisi Kardeşlerim (Süsen Kılıç rolü)
Geniş Kitlelere Ulaşma: Bu rol sayesinde büyük bir hayran kitlesi kazandı.
Son Proje: 2025’te Çarpıntı dizisinde Aslı Güneş karakteriyle başrolde yer aldı. Dizide Kerem Bürsin ile aynı projede rol alıyor.
Çarpıntı’daki Aslı Karakteri
Aslı; güçlü, mücadeleci ve duygusal yönleriyle öne çıkan, hikâyenin merkezinde yer alan bir karakter. Lizge Cömert’in performansı izleyicilerden tam not aldı.
Özel Hayatı – Sevgilisi Kim?
Lizge Cömert, Kardeşlerim dizisindeki rol arkadaşı Bilal Yiğit Koçak ile sevgili.
Çift, sosyal medyada birlikte paylaşımlar yaparak ilişkilerini gözler önünde sürdürüyor.
Fiziksel Özellikleri
Boyu: 1.68 m
Kilosu: 52 kg (yaklaşık)
Göz Rengi: Kahverengi
Saç Rengi: Kahverengi
Sosyal Medya Etkisi
Instagram: @lizgecomertt
Takipçi Sayısı: 2025 itibarıyla yaklaşık 3 milyon
Sık sık dizi setinden kareler ve günlük yaşamından paylaşımlar yapıyor.