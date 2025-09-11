Dolar
Haberin Gündemi Genel Çarpıntı’nın Aslı’sı Lizge Cömert Kimdir? Kaç Yaşında Nereli?

Çarpıntı’nın Aslı’sı Lizge Cömert Kimdir? Kaç Yaşında Nereli?

Çarpıntı dizisinin Aslı karakterine hayat veren Lizge Cömert, 1999 İzmir doğumlu. Kardeşlerim dizisindeki Süsen rolüyle tanınan oyuncu, sevgilisi Bilal Yiğit Koçak ile de sık sık gündeme geliyor.

Yayınlanma
14
Çarpıntı’nın Aslı’sı Lizge Cömert Kimdir? Kaç Yaşında Nereli?
Okunma Süresi: 2 dk

Star TV’de yayınlanan Çarpıntı dizisinde Aslı Güneş karakterine hayat veren Lizge Cömert, genç yaşına rağmen hem oyunculuk performansı hem de sosyal medya etkisiyle dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Lizge Cömert Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Doğum Tarihi: 16 Ağustos 1999

Yaş: 26 (2025 itibarıyla)

Doğum Yeri: İzmir

Aslen: İzmirli

Oyunculuğa lise yıllarında ilgi duymaya başlayan Cömert, İstanbul’a taşındıktan sonra eğitimine bu alanda yön verdi.

Eğitim Hayatı

Üniversite: Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Oyunculuk Eğitimi: Müjdat Gezen Sanat Merkezi ve Ali Sabuncugil Ajansı’nda sahne, diksiyon ve oyunculuk dersleri aldı.

Kariyeri ve Rol Aldığı Diziler

İlk Çıkış: ATV’nin sevilen dizisi Kardeşlerim (Süsen Kılıç rolü)

Geniş Kitlelere Ulaşma: Bu rol sayesinde büyük bir hayran kitlesi kazandı.

Son Proje: 2025’te Çarpıntı dizisinde Aslı Güneş karakteriyle başrolde yer aldı. Dizide Kerem Bürsin ile aynı projede rol alıyor.

Çarpıntı’daki Aslı Karakteri

Aslı; güçlü, mücadeleci ve duygusal yönleriyle öne çıkan, hikâyenin merkezinde yer alan bir karakter. Lizge Cömert’in performansı izleyicilerden tam not aldı.

Özel Hayatı – Sevgilisi Kim?

Lizge Cömert, Kardeşlerim dizisindeki rol arkadaşı Bilal Yiğit Koçak ile sevgili.

Çift, sosyal medyada birlikte paylaşımlar yaparak ilişkilerini gözler önünde sürdürüyor.

Fiziksel Özellikleri

Boyu: 1.68 m

Kilosu: 52 kg (yaklaşık)

Göz Rengi: Kahverengi

Saç Rengi: Kahverengi

Sosyal Medya Etkisi

Instagram: @lizgecomertt

Takipçi Sayısı: 2025 itibarıyla yaklaşık 3 milyon

Sık sık dizi setinden kareler ve günlük yaşamından paylaşımlar yapıyor.

#Lizge Cömert
#Çarpıntı Aslı
#Lizge Cömert Sevgilisi
#Lizge Cömert Boyu
#Lizge Cömert Nereli
#Kardeşlerim Süsen
#Bilal Yiğit Koçak
