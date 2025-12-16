Dolar
14
14
Kocaeli Devlet Hastanesi’nde Silahlı Rehine Krizi
İzmit Cedit Mahallesi'nde, Kocaeli Devlet Hastanesi’nin yanındaki Hastane Taksi durağında meydana gelen silahlı rehine olayı, bölgedeki vatandaşlar arasında büyük bir endişeye yol açtı. Olay, öğle saatlerinde, eski çalışan olduğu iddia edilen bir şahıs tarafından gerçekleştirildi. İlgili kaynaklar, olayın saat 15.00 sularında gerçekleştiğini bildirdi.

Olayın Gelişimi

İsimleri henüz doğrulanmayan şahıs, yanında taşıdığı silahla bir kişiyi rehin aldı. Olayın duyulmasıyla birlikte çevredeki vatandaşlar, durumu derhal polise bildirdi. Kısa süre içerisinde, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Rehineyi kurtarmak ve saldırgana ikna etmek amacıyla uzlaştırmacı polislerin de bölgeye yönlendirildiği bildirildi.

Güvenlik Önlemleri

Olayın yaşandığı bölge, güvenlik tedbirleri kapsamında trafiğe kapatıldı. Turan Güneş Caddesi üzerinde bulunan taksi durağındaki olay üzerine, polis ekipleri çevre güvenliğini sağlamak amacıyla caddeyi çift yönlü olarak kapattı. Ayrıca, durağın hemen karşısında yer alan Mimar Sinan Anadolu Lisesi ve İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde eğitim geçici olarak durduruldu. Kocaeli Devlet Hastanesi’ne de güvenlik önlemleri gereği giriş-çıkışlar bir süreliğine kapatıldı.

Polis Müdahalesi

Silahlı şahısla pazarlık süreci devam ederken, olay yerindeki gergin bekleyiş sürüyor. Polis, rehinenin zarar görmemesi amacıyla temkinli bir şekilde şüpheli ile iletişim kurmaya çalışıyor. Şu ana dek herhangi bir silah sesi duyulmazken, emniyet yetkilileri, olayın kontrol altına alınması için tüm birimlerin koordineli bir şekilde çalıştığını ifade etti. Gelişmeler yakından takip ediliyor ve olayın seyrine dair yeni bilgiler geldikçe güncelleneceği bildirildi.

