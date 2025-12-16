Denizde Kaybolduktan 13 Gün Sonra KKTC'de Cesedi Bulunan Hataylı Balıkçı Toprağa Verildi

Hatay'ın Samandağ ilçesinden denize açılan 57 yaşındaki balıkçı Refik Sahiloğulları'nın cesedi, kaybolduktan 13 gün sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kıyılarında bulundu. Olay, Sahiloğulları'nın kaybolmasının ardından başlatılan yoğun arama çalışmalarının sonucunda gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

Refik Sahiloğulları, 2 Aralık sabahı Çevlik Sahili'nden balıkçı teknesiyle denize açıldı. Akşam saatlerinde Sahiloğulları'ndan haber alınamaması üzerine yakınları durumu yetkililere bildirdi. Hızla harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı, olayın üzerine geniş kapsamlı arama çalışmalarına başladı. O gün içinde Sahiloğulları'nın teknesi başka bir balıkçı tarafından boş olarak bulundu ve bu durum, arama çalışmalarının seyrini değiştirdi.

Cenaze Töreni ve Defin

Refik Sahiloğulları'nın cansız bedeni, 13 gün süren arama çalışmalarının ardından KKTC'nin Girne ilçesine bağlı Karşıyaka'da kayalıklar üzerinde bulundu. Bulunan ceset, gerekli işlemlerin ardından Türkiye’ye götürüldü. Sahiloğulları'nın cenazesi, Samandağ ilçesine getirilerek Ciğdede Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Bu olay, bölgedeki balıkçılar arasında derin bir üzüntü yarattı ve kaybolan balıkçıların güvenliği konusunu yeniden gündeme getirdi.

Refik Sahiloğulları'nın kaybolması ve ardından yaşanan süreç, deniz kazalarıyla ilgili farkındalığın artırılması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bölgede balıkçılık yapanlar, bu tür olayların önlenmesi için çeşitli önlemlerin alınmasını talep ediyor.