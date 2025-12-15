15 Aralık 2025 On Numara Sonuçları Açıklandı: İşte Kazanan Numaralar!

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara oyununun 15 Aralık 2025 Pazartesi günü yapılan 100. çekilişi tamamlandı. Saat 20.00’de gerçekleştirilen çekilişte kazandıran numaralar ve ikramiye dağılımı kamuoyuyla paylaşıldı.

15 Aralık On Numara Kazanan Numaralar:

9, 10, 12, 20, 23, 27, 30, 33, 39, 41, 45, 52, 53, 54, 57, 64, 68, 69, 72, 75, 76, 78

Toplam 22 sayı arasından yapılan seçimde 10 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti. Kazananlar, farklı ikramiye kategorilerinde ödüllerini almaya hak kazandı.

İkramiye Dağılımı (100. Çekiliş Sonuçları)

Bilen Sayı Kazanan Kişi Sayısı Kişi Başı İkramiye Tutarı 10 bilen Çıkmadı (Devre) 884.966,25 TL 9 bilen 23 kişi 20.446,20 TL 8 bilen 449 kişi 1.309,15 TL 7 bilen 4.323 kişi 258,35 TL 6 bilen 26.726 kişi 43,95 TL 0 bilen 46.756 kişi 35,20 TL

Bilet Sorgulama Nereden Yapılır?

On Numara oynayan vatandaşlar, biletlerini online olarak şu platformlardan sorgulayabilir:

millipiyangoonline.com

Milli Piyango Mobil Uygulaması

Kazananlar, bu sistemler üzerinden ikramiye kazanıp kazanmadığını anında öğrenebilir.

Bir Sonraki On Numara Çekilişi Ne Zaman?

On Numara çekilişleri haftada iki kez; Pazartesi ve Cuma günleri yapılmaktadır. Bir sonraki çekiliş 18 Aralık 2025 Cuma günü gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin devretmesi nedeniyle heyecan bir kat daha arttı.