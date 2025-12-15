Dolar
Haberin Gündemi Genel 15 Aralık 2025 On Numara Sonuçları Açıklandı: İşte Kazanan Numaralar!

15 Aralık 2025 On Numara Sonuçları Açıklandı: İşte Kazanan Numaralar!

15 Aralık 2025 On Numara çekilişinde kazanan numaralar belli oldu. 10 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti! İşte tüm sonuçlar ve ikramiye dağılımı...

Yayınlanma
14
15 Aralık 2025 On Numara Sonuçları Açıklandı: İşte Kazanan Numaralar!
Okunma Süresi: 1 dk

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara oyununun 15 Aralık 2025 Pazartesi günü yapılan 100. çekilişi tamamlandı. Saat 20.00’de gerçekleştirilen çekilişte kazandıran numaralar ve ikramiye dağılımı kamuoyuyla paylaşıldı.

15 Aralık On Numara Kazanan Numaralar:

9, 10, 12, 20, 23, 27, 30, 33, 39, 41, 45, 52, 53, 54, 57, 64, 68, 69, 72, 75, 76, 78

Toplam 22 sayı arasından yapılan seçimde 10 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti. Kazananlar, farklı ikramiye kategorilerinde ödüllerini almaya hak kazandı.

İkramiye Dağılımı (100. Çekiliş Sonuçları)

Bilen SayıKazanan Kişi SayısıKişi Başı İkramiye Tutarı
10 bilenÇıkmadı (Devre)884.966,25 TL
9 bilen23 kişi20.446,20 TL
8 bilen449 kişi1.309,15 TL
7 bilen4.323 kişi258,35 TL
6 bilen26.726 kişi43,95 TL
0 bilen46.756 kişi35,20 TL

Bilet Sorgulama Nereden Yapılır?

On Numara oynayan vatandaşlar, biletlerini online olarak şu platformlardan sorgulayabilir:

millipiyangoonline.com

Milli Piyango Mobil Uygulaması

Kazananlar, bu sistemler üzerinden ikramiye kazanıp kazanmadığını anında öğrenebilir.

Bir Sonraki On Numara Çekilişi Ne Zaman?

On Numara çekilişleri haftada iki kez; Pazartesi ve Cuma günleri yapılmaktadır. Bir sonraki çekiliş 18 Aralık 2025 Cuma günü gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin devretmesi nedeniyle heyecan bir kat daha arttı.

#Büyük İkramiye Devretti
#Milli Piyango
#On Numara Kazanan Numaralar
#On Numara Sonuçları
#Şans Oyunları
#15 Aralık On Numara
#2025 Çekiliş Sonuçları
#Mp Çekiliş Sonucu
