TUCCI, Türk ve Amerikalı iş insanlarını bir araya getirerek dayanışmayı güçlendirdi

Amerika'da Türk girişimcileri ve profesyonelleri arasında geniş bir iş ağı kurmayı amaçlayan Turkish American Unity for Commerce and Industry (TUCCI), 3 Aralık akşamı New York Türkevi'nde kuruluşunun ilk büyük organizasyonunu gerçekleştirdi. "Power of Connection Network Nights" adı verilen etkinlik, TUCCI'nin resmi tanıtımı açısından önemli bir fırsat sunarak Türk ve Amerikalı iş insanlarını bir araya getirdi.

Amaç: Dayanışmayı Artırmak ve Destekleyici Bir Topluluk Oluşturmak

TUCCI, Türk-Amerikan topluluğu içerisinde güvenilir bilgi paylaşımı, mentorluk fırsatları ve sürdürülebilir iş birlikleri oluşturmayı hedefliyor. Kuruluşun temsilcileri, yapının yalnızca deneyimli yöneticiler için değil, aynı zamanda kariyerine yeni başlayan gençler ve farklı sektörlerdeki yükselen profesyoneller için de destek amacıyla kurulduğunu belirtti. Bu modelin Türkiye ile diaspora arasındaki bağları güçlendirmek için önemli bir kapı aralayacağı vurgulandı.

Etkinliğin Etkisi ve Katılımcı Profili

Bu etkinlik, Türk ve Amerikalı iş insanlarının yanı sıra çeşitli dernek ve federasyon temsilcileri, diplomatik misyon görevlileri ve genç profesyonellerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Katılımcılar, TUCCI'nin sunduğu platform vasıtasıyla Türkiye ve Amerika arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkiyi güçlendirmek için zemin hazırlayacak fırsatlar hakkında fikir alışverişinde bulundular. Böyle bir geniş katılım, etkinliğin ne denli önemli olduğunu gösterirken, aynı zamanda farklı deneyimlerin ve fikirlerin birleşmesine olanak tanıdı.

Önemli Konuşmalar ve Vurgu Yapılan Temalar

Programın açılış konuşmasını yapan TUCCI Başkanı Dinçer Ocak, Türk-Amerikan toplumu için doğru bağlantılar kurmayı amaçladıklarını ifade etti. “Bu bizim ilk resmi etkinliğimiz. Birbirimizi tanımak ve anlamak istiyoruz” dedi. Ayrıca, diğer kurumlarla iş birliğine verdikleri önemi de vurguladı. Yönetim Kurulu Üyesi Ceren Sağlam ise TUCCI’nin sistematik bir yapı ile profesyonellere güvenilir bilgiye ulaşma imkanları sunduğunu belirtti. Sağlam, etkinliklerin yalnızca tanışma amaçlı değil, aynı zamanda projelerin geliştirilmesi ve güçlü bir ekosistem kurulması için tasarlandığını açıkladı.

Destek Mesajları ve Anlamlı Hediye Takdimi

Etkinlikte onur konuşmasını gerçekleştiren New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal, büyüyen Türk toplumu ile yeni kurumsal yapıların oluşmasının kaçınılmaz olduğuna değindi. Yazal, "TUCCI’nin bu konuda önemli bir boşluğu doldurduğunu görüyorum" şeklinde konuşarak destek mesajı verdi. Protokol sırasında, yazılı bir takdim yapılarak Yazal'a TUCCI Başkanı Dinçer Ocak tarafından özel bir hediye sunuldu. Bu an, etkinliğin anlamını ve Türk toplumunun göstereceği dayanışmanın önemini pekiştirdi.

Sanat İle Dolu Bir Gece ve Ödül Çekilişi

Etkinlik, Ukrayna doğumlu Amerikalı sanatçı Irina Rodnikov'un "Indian Nature Quarters" sergisi ile renklenirken, katılımcılar eserleri incelemekten büyük keyif aldı. Rodnikov, Türk topluluğuyla bu eserleri paylaşmanın mutluluğunu dile getirdi. Gece sonunda, Türk Hava Yolları tarafından düzenlenen çekilişle Türkiye'ye gidiş-dönüş bileti kazanan Selman Öz, etkinliği taçlandırmış oldu. Bu tür faaliyetlerin, toplumun bir araya gelerek hem eğlenmesini hem de yeni bağlantılar kurmasını sağladığı görüldü.