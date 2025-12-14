Mehmet Ali Erbil'in Altıncı Evliliği Sona Erdi

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 28 yaşındaki Gülseren Ceylan ile gerçekleştirdiği altıncı evliliğinin ardından boşanma kararı aldı. Evliliklerinin üzerinden sadece 3.5 ay geçmiş olmasına rağmen, çiftin yolları ayrılma aşamasına geldi. Ceylan, evden ayrıldıktan sonra Erbil, avukatı aracılığıyla boşanma sürecini başlatmak için gerekli talimatları verdi.

Boşanma Süreci Başlıyor

Mehmet Ali Erbil, 28 Ağustos tarihinde Yeniköy'deki evinde Gülseren Ceylan ile nikâh masasına oturmuştu. Ancak, taraflar arasındaki gerginlikler nedeniyle boşanma kararı alındı. Erbil, avukatı Şeyda Yıldırım'a vekalet vererek mahkemeye başvuracak. Boşanma davası, Pazartesi günü resmi olarak mahkemeye sunulacak. Evlilik süresinin henüz bir yılı doldurmaması nedeniyle, çiftin anlaşmalı boşanma gerçekleştirmesi mümkün görünmüyor.

Mal Ayrılığı Sözleşmesi

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan arasında imzalanmış bir mal ayrılığı sözleşmesi bulunuyor. Bu durum, tarafların birbirlerinden maddi taleplerde bulunmalarının önüne geçiyor. Boşanma nedenleri arasında Erbil'in geçmişteki evlilikleri hakkında yaptığı açıklamalar da yer alıyor. Erbil, daha önceki eşlerini aldattığını ve birine haksızlık yaptığını belirtmişti.

Öne Çıkan İfadeler ve Geçmiş Evlilikler

Mehmet Ali Erbil, daha önce Muhsine Şehnaz Kamiloğlu, Nergis Kumbasar, Sedef Altuntaş ve Tuğba Coşkun ile evlenmişti. 29 yıl boyunca eski eşlerine nafaka ödemeye devam eden Erbil, “Eşlerimin her biri benden daha zengin” ifadesiyle dikkat çekmişti. Erbil'in Yasmin Erbil, Sezin Erbil ve Ali Sadi Erbil adında üç çocuğu bulunuyor. Daha önceki boşanmalarda yüksek tazminat ödemeleriyle gündeme gelen şovmenin, bu süreçte nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

Mehmet Ali Erbil'in boşanma sürecinin nasıl ilerleyeceği ve tarafların gelecekteki durumu, magazin dünyasında yakından takip ediliyor.