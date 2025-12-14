Dolar
42,7031 %0.23
Euro
50,1678 %0.06
Gram Altın
5.902,25 % 0,77
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin Mehmet Ali Erbil'in Altıncı Evliliği Sona Erdi

Mehmet Ali Erbil'in Altıncı Evliliği Sona Erdi

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Mehmet Ali Erbil'in Altıncı Evliliği Sona Erdi
Okunma Süresi: 2 dk

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 28 yaşındaki Gülseren Ceylan ile gerçekleştirdiği altıncı evliliğinin ardından boşanma kararı aldı. Evliliklerinin üzerinden sadece 3.5 ay geçmiş olmasına rağmen, çiftin yolları ayrılma aşamasına geldi. Ceylan, evden ayrıldıktan sonra Erbil, avukatı aracılığıyla boşanma sürecini başlatmak için gerekli talimatları verdi.

Boşanma Süreci Başlıyor

Mehmet Ali Erbil, 28 Ağustos tarihinde Yeniköy'deki evinde Gülseren Ceylan ile nikâh masasına oturmuştu. Ancak, taraflar arasındaki gerginlikler nedeniyle boşanma kararı alındı. Erbil, avukatı Şeyda Yıldırım'a vekalet vererek mahkemeye başvuracak. Boşanma davası, Pazartesi günü resmi olarak mahkemeye sunulacak. Evlilik süresinin henüz bir yılı doldurmaması nedeniyle, çiftin anlaşmalı boşanma gerçekleştirmesi mümkün görünmüyor.

Mal Ayrılığı Sözleşmesi

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan arasında imzalanmış bir mal ayrılığı sözleşmesi bulunuyor. Bu durum, tarafların birbirlerinden maddi taleplerde bulunmalarının önüne geçiyor. Boşanma nedenleri arasında Erbil'in geçmişteki evlilikleri hakkında yaptığı açıklamalar da yer alıyor. Erbil, daha önceki eşlerini aldattığını ve birine haksızlık yaptığını belirtmişti.

Öne Çıkan İfadeler ve Geçmiş Evlilikler

Mehmet Ali Erbil, daha önce Muhsine Şehnaz Kamiloğlu, Nergis Kumbasar, Sedef Altuntaş ve Tuğba Coşkun ile evlenmişti. 29 yıl boyunca eski eşlerine nafaka ödemeye devam eden Erbil, “Eşlerimin her biri benden daha zengin” ifadesiyle dikkat çekmişti. Erbil'in Yasmin Erbil, Sezin Erbil ve Ali Sadi Erbil adında üç çocuğu bulunuyor. Daha önceki boşanmalarda yüksek tazminat ödemeleriyle gündeme gelen şovmenin, bu süreçte nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

Mehmet Ali Erbil'in boşanma sürecinin nasıl ilerleyeceği ve tarafların gelecekteki durumu, magazin dünyasında yakından takip ediliyor.

#Magazin Haberleri
Trabzon'da Deniz Manzaralı Mezarlıkta Sona Yaklaşılıyor
Trabzon'da Deniz Manzaralı Mezarlıkta Sona Yaklaşılıyor
#Gündem / 14 Aralık 2025
14 Aralık Altın Fiyatları
14 Aralık Altın Fiyatları
#Gündem / 14 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
Maske ve Ucuz Roman’ın Yıldızı Peter Greene Hayatını Kaybetti
Maske ve Ucuz Roman’ın Yıldızı Peter Greene Hayatını Kaybetti
Magazin
Güllü’nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter Tutuklandı
Güllü’nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter Tutuklandı
İstanbul Erkek Lisesi'nde Taciz ve Darp Skandalı: 2 İsim Görevden Alındı
İstanbul Erkek Lisesi'nde Taciz ve Darp Skandalı: 2 İsim Görevden Alındı
Hafta Sonu Altın Fiyatları Alış-Satış: Güncel Değerler
Hafta Sonu Altın Fiyatları Alış-Satış: Güncel Değerler
On Numara Çekiliş Sonuçları 12 Aralık 2025 Açıklandı
On Numara Çekiliş Sonuçları 12 Aralık 2025 Açıklandı
120 GW'lik Yeşil Devrim: Türkiye 2035’te Enerji Haritasını Yeniden Şekillendiriyor
120 GW'lik Yeşil Devrim: Türkiye 2035’te Enerji Haritasını Yeniden Şekillendiriyor
Fenerbahçe, Konyaspor Maçına Hazırlıklarını Başlattı
Fenerbahçe, Konyaspor Maçına Hazırlıklarını Başlattı
PTT'den 185. Yıl Dönümüne Özel Pul Sergisi
PTT'den 185. Yıl Dönümüne Özel Pul Sergisi
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft