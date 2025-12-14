14 Aralık Altın Fiyatları

14 Aralık Pazar günü altın fiyatları, yatırımcılar ve alım satım yapmayı düşünenler için merak konusu oldu. Altın yatırımcıları, bu hafta başlayan yükseliş trendinin devam edip etmeyeceğini sorgularken, piyasalardaki dalgalanmalar dikkat çekiyor. Canlı altın tablosuyla birlikte güncel fiyatlar aşağıda yer alıyor.

Yükseliş Devam Ediyor

Altın fiyatları, haftayı yükselişle kapatarak dikkatleri üzerine çekti. Gram altın, 6.000 TL sınırını geçerek Pazartesi günü 6.350 TL'ye kadar ulaştı. Çeyrek altın da 10.000 TL'yi geçerek sabah saatlerinde 10.205 TL seviyesine çıktı. Ancak, gün içerisinde yaşanan hafif bir düşüşle birlikte çeyrek altın fiyatı 10.200 TL civarına geriledi. Bu durum, altın piyasasındaki dalgalı seyrin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

14 Aralık Pazar Altın Fiyatları

14 Aralık Pazar günü güncel altın fiyatları aşağıdaki gibidir:

Gram Altın: Alış: 5.810,00 TL - Satış: 6.350,00 TL

Ons Altın: Alış: 4.299,44 TL - Satış: 4.300,10 TL

Çeyrek Altın: Alış: 9.240,00 TL - Satış: 10.200,00 TL

Cumhuriyet Altını: Alış: 38.352,00 TL - Satış: 38.681,00 TL

Yarım Altın: Alış: 18.640,00 TL - Satış: 20.390,00 TL

Kulplu Reşat Altın: Alış: 38.386,69 TL - Satış: 38.716,20 TL

Piyasalardaki bu gelişmeler, yatırımcıların altın alım satım kararlarını etkileyebilir. Yükselen fiyatlar ve dalgalı piyasa koşulları, yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken unsurlar arasında yer alıyor. Altın fiyatlarının nasıl bir seyir izleyeceği, ilerleyen günlerde netleşecektir.

Haber: Mine Badan