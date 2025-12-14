Hafta Sonu Altın Fiyatları Alış-Satış: Güncel Değerler

14 Aralık 2025 Pazar günü, altın piyasası hem yatırımcıların hem de genel halkın ilgi odağı olmaya devam ediyor. Güvenli bir yatırım aracı olarak görülen altın, dalgalı fiyat hareketleriyle hafta sonunun son gününde de dikkatleri üzerine çekiyor. Gram, çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını gibi farklı altın türlerindeki güncel fiyatlar, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne durumda? İşte güncel rakamlar:

Gram Altın Fiyatları

Gram altın fiyatları, yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türlerinden biridir. Bugün gram altının alış fiyatı 9.625,00 TL, satış fiyatı ise 9.710,00 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, piyasalardaki anlık dalgalanmalara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Çeyrek Altın Fiyatları

Çeyrek altın, hem hediyelik hem de yatırım aracı olarak sıkça tercih edilmektedir. Güncel çeyrek altın fiyatları için alış ve satış rakamları, yatırımcıların ilgisini çekmektedir. Çeyrek altının alış fiyatı şu anda 39.905,00 TL, satış fiyatı ise 39.915,00 TL olarak belirlenmiştir.

Cumhuriyet Altını Fiyatları

Cumhuriyet altını, geleneksel olarak yatırım amacıyla tercih edilen bir diğer altın türüdür. Bugün Cumhuriyet altınının alış fiyatı 39.905,00 TL, satış fiyatı ise 39.915,00 TL olarak kaydedilmiştir. Bu fiyatlar, piyasalardaki değişikliklere bağlı olarak gün içerisinde değişim gösterebilmektedir.

22 Ayar Bilezik Fiyatları

22 ayar altın bilezikler, özellikle takı olarak tercih edilen bir altın türüdür. Bugünkü 22 ayar bilezik fiyatları, alışta 5.387,94 TL, satışta ise 5.626,14 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, bilezik alım satımı yapacak olanlar için önemli bir referans noktası oluşturmaktadır.

Ons Altın Fiyatları

Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın fiyatları da dikkatle izlenmektedir. Bugün ons altın fiyatlarının alış fiyatı 4.299,26 USD, satış fiyatı ise 4.299,85 USD olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, dünya genelindeki ekonomik gelişmelere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Altın fiyatları, yatırımcılar ve tasarruf sahipleri için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Piyasalardaki dalgalanmalar, yatırım kararlarını doğrudan etkileyebileceğinden, güncel fiyatların takip edilmesi büyük önem taşımaktadır.