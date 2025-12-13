Dolar
42,7031 %0.23
Euro
50,1678 %0.06
Gram Altın
5.902,25 % 0,77
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Teknoloji Steam Kış İndirimleri Ne Zaman Başlıyor? 2025 Steam Kış İndirimi Tarihleri

Steam Kış İndirimleri Ne Zaman Başlıyor? 2025 Steam Kış İndirimi Tarihleri

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Steam Kış İndirimleri Ne Zaman Başlıyor? 2025 Steam Kış İndirimi Tarihleri
Okunma Süresi: 2 dk

Steam, her yıl olduğu gibi bu kış döneminde de kullanıcılara çeşitli indirim fırsatları sunmaya hazırlanıyor. Oyuncular, 2025 yılı kış indirimlerinin başlangıç tarihini merakla araştırıyor. Aralık ve Ocak aylarında gerçekleşecek indirimler, oyun severler için önemli fırsatlar barındırıyor. Peki, Steam kış indirimleri ne zaman başlayacak? İşte konuya dair detaylar.

2025 Kış İndirimleri Tarihleri

Steam kış indirimleri, 18 Aralık 2025 tarihinde başlayacak ve 5 Ocak 2026 tarihine kadar devam edecek. Toplamda üç hafta sürecek bu indirim dönemi, kullanıcılar için birçok popüler oyunu avantajlı fiyatlarla satın alma imkanı sunacak. Oyun tutkunları, bu süreçte ilgi çeken oyunların yanı sıra geniş bir yelpazede eklenti paketleri ve yazılımlar için de indirimli fiyatlar bekliyor.

Steam Hakkında Kısa Bilgi

Steam, Valve Corporation tarafından geliştirilen ve dünya genelinde geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan bir dijital dağıtım platformudur. Oyunların yanı sıra yazılım, eklenti paketleri ve çeşitli çok oyunculu oyun seçenekleri sunan platform, kullanıcıların içeriklerini doğrudan çevrimiçi olarak indirmelerine olanak tanır. 2016 yılından bu yana 125 milyonun üzerinde aktif kullanıcıya ulaşan Steam, dijital oyun pazarında önemli bir yere sahiptir. Kullanıcılar, kış indirimleri sayesinde bu büyük platformda daha önce ulaşamadıkları oyunları daha uygun fiyatlarla edinebilirler.

Bu yılki kış indirimleri, hem yeni oyunlar hem de eski klasikler için cazip fırsatlar sunarak oyuncuların ilgisini çekecek. İndirim döneminin başlamasıyla birlikte, kullanıcıların karşısına çıkacak olan indirimli oyunlar ve içerikler hakkında detaylı bilgi almak için Steam platformunu takip etmek faydalı olacaktır. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte, oyuncuların bu fırsatları değerlendirmesi bekleniyor.

#Oyun
#Seohaber
#Steam
#Steam Kış İndirimleri
Yozgat'ın Namağlup Lideri Süper Lig Hedefini Sürdürüyor
Yozgat'ın Namağlup Lideri Süper Lig Hedefini Sürdürüyor
#Spor / 13 Aralık 2025
ABD ile 100 Milyar Dolarlık Ticaret Hedefi İçin Çalışmalar Sürüyor
ABD ile 100 Milyar Dolarlık Ticaret Hedefi İçin Çalışmalar Sürüyor
#Ekonomi / 13 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Teknoloji
HONOR Magic8 Lite Çok Yakında Türkiye’de Satışa Çıkıyor
HONOR Magic8 Lite Çok Yakında Türkiye’de Satışa Çıkıyor
Teknoloji
iPhone 16 Satın Alma Rehberi
iPhone 16 Satın Alma Rehberi
Van ve Hakkari'de Kar Yağışı: 172 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı
Van ve Hakkari'de Kar Yağışı: 172 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı
Gram Altında Tarihi Rekor Sonrası Yükselişin 4 Nedeni Belli Oldu
Gram Altında Tarihi Rekor Sonrası Yükselişin 4 Nedeni Belli Oldu
Lucas Torreira ve Devrim Özkan İlişkisinde Son Perde
Lucas Torreira ve Devrim Özkan İlişkisinde Son Perde
Pendik'te Park Halindeki Otomobilde Bir Kişi Ölü Bulundu
Pendik'te Park Halindeki Otomobilde Bir Kişi Ölü Bulundu
Bugün Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar Oldu? Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları İl İl Açıklandı
Bugün Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar Oldu? Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları İl İl Açıklandı
Ataşehir'de Otelde Yangın: 9 Kişi Kurtarıldı
Ataşehir'de Otelde Yangın: 9 Kişi Kurtarıldı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft