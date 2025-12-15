Google'da "67" Araması Dikkat Çekti: Ekranlar Sallanıyor

İnternetin önde gelen arama motoru Google, son günlerde kullanıcıların dikkatini çeken ilginç bir özellik ile gündemde. Kullanıcılar, Google arama motoruna "67" yazdıklarında ekranlarının titrediğini fark ettiler. Bu durum, sosyal medyada büyük bir merak uyandırarak hızla yayıldı.

Google'ın Eğlenceli Özelliği: "Easter Egg"

Google, zaman zaman kullanıcılarına eğlenceli sürprizler sunmak amacıyla "Easter Egg" olarak bilinen gizli özellikler geliştirmektedir. "67" araması ile ortaya çıkan ekran sallanma efekti de bu tür bir eğlenceli uygulama olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar, arama motoruna bu sayıyı girdiklerinde, ekranlarının dalgalı bir şekilde sallandığını deneyimlemekte ve bu durum büyük bir ilgiyle karşılanmakta.

Viral "6-7" Akımının Etkisi

Bu ekran sallanma efektinin ardında yatan sebep ise, son dönemde sosyal medya platformlarında popüler hale gelen "6-7" akımına yapılan bir atıf olarak yorumlanıyor. TikTok ve diğer sosyal medya mecralarında hızla yayılan bu akım, genellikle Skrilla'nın "Doot Doot (6 7)" adlı parçası ile ilişkilendirilmekte. Şarkının ritmi, kullanıcıların el hareketleriyle birlikte dans etmelerine olanak tanıyarak, bu akımın viral hale gelmesine katkıda bulunmuş durumda.

Ekran Sallanmasının Anlamı ve Tasarımı

Google'ın sunduğu bu animasyon, kullanıcıların "6-7" dansı sırasında yaptıkları ritmik el hareketlerini veya şarkının belirgin ritmini yansıtan bir efekt olarak tasarlandığı ifade ediliyor. Böylece, hem eğlenceli bir deneyim sunmakta hem de kullanıcıları mevcut trendlere bağlamaktadır. Bu tür yaratıcı ve interaktif özellikler, Google'ın kullanıcı etkileşimlerini artırma ve eğlenceli bir deneyim sağlama çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Sonuç olarak, dijital platformlarda yaşanan bu tür yenilikler ve eğlenceli içerikler, kullanıcıların dikkatini çekmekte ve sosyal medya üzerinde hızla yayılarak toplumsal bir etki yaratmaktadır. "67" aramasının getirdiği bu ilginç fenomen, Google'ın yaratıcı yaklaşımının bir örneği olarak öne çıkıyor ve kullanıcıların arama motoru deneyimlerini daha dinamik hale getiriyor.