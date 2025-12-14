Dolar
Haberin Gündemi Teknoloji Google’dan Online Alışverişte Devrim: Tek Selfie ile Kıyafet Deneme Dönemi

Google’dan Online Alışverişte Devrim: Tek Selfie ile Kıyafet Deneme Dönemi

Google’dan Online Alışverişte Devrim: Tek Selfie ile Kıyafet Deneme Dönemi
Okunma Süresi: 2 dk

Yapay zeka teknolojilerinin hızlı ilerleyişi, online alışveriş deneyimini önemli ölçüde dönüştürüyor. Fiziksel mağazalara gitmeden kıyafet deneme imkanı sunan bu yeni sistemler, alışveriş alışkanlıklarını değiştirme potansiyeline sahip. Bu bağlamda, teknoloji devi Google, ABD merkezli kullanıcılar için geliştirdiği yenilikçi bir özellik ile dikkat çekiyor. Kullanıcılar, yalnızca bir selfie yükleyerek tercih ettikleri kıyafetleri sanal ortamda deneyebiliyorlar.

Selfie ile Kıyafet Deneme İmkanı

Google, bu yeni özelliği ile kullanıcıların yalnızca kendi fotoğraflarını ekleyerek beden bilgilerini girmelerini sağlıyor. Geri kalan süreç ise yapay zeka tarafından yönetiliyor. Kullanıcılar, bu basit adımların ardından istedikleri kıyafetlerin sanal ortamda nasıl duracağını görebiliyorlar. Bu yenilik, online alışverişteki kıyafet denemeyi daha erişilebilir ve pratik hale getiriyor.

Gemini ile Güçlendirilmiş Deneyim

Özelliğin arkasında, Google’ın Gemini 2.5 Flash Image adlı yapay zeka modeli bulunuyor. Bu model, yüklenen selfie üzerinden kullanıcıya ait dijital bir vücut modeli oluşturuyor ve seçilen kıyafeti bu sanal model üzerinde gerçekçi bir şekilde yansıtıyor. Geleneksel yöntemlerle tam boy fotoğraf gönderme zorunluluğu ortadan kalkarken, kullanıcılar sadece bir selfie ile tam vücut simülasyonu elde edebiliyorlar.

Şu Anlık Kullanım ve Gelecek Beklentileri

Google Alışveriş platformu üzerinden sunulan bu özellik, şu an yalnızca ABD’deki kullanıcılar için erişilebilir durumda. Küresel ölçekte ne zaman kullanılabileceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, bu sistemin tüm kullanıcılar için erişime açılması durumunda online alışveriş deneyimini önemli ölçüde kolaylaştırması bekleniyor. Yapay zeka destekli bu yenilik, alışveriş süreçlerinde daha fazla verimlilik sağlayarak kullanıcıların tercihlerini daha bilinçli bir şekilde yapmalarına olanak tanıyabilir.

