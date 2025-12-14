Türkiye’nin En Hızlı Maratonu Yine Mersin’de Koşuldu

Mersin, bu yıl 7’ncisi düzenlenen Uluslararası Mersin Maratonu ile spor dünyasında önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Organizasyon, katılımcıların müthiş performanslarıyla rekorların kırıldığı bir yarışma atmosferi sundu. Erkeklerde Kenyalı atlet Vitalis Kibiwott, 2.07.14'lük derecesiyle Türkiye'nin en hızlı maraton rekorunu egale ederken, kadınlar kategorisinde Kenyalı Rebecca Sirwanei Tauni, 2.25.35'lik zamanıyla Mersin'de bir ilke imza attı. Bu sonuçlar, maratonun uluslararası alandaki prestijini bir kez daha gözler önüne serdi.

Maratonun Enerjisi Mersin Sokaklarını Doldurdu

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen maraton, "Tarih ve doğaya, spora ve dostluğa, attığın her adımda Mersin koşar arkanda" sloganıyla etkinlik alanına yayılan bir coşku yarattı. Maraton, Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndan başlayarak, Mersin'in cadde ve sokaklarını sporun enerjisiyle doldurdu. Etkinliğe Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Vali Yardımcısı Ahmet Gazi Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz ile birçok bürokrat ve sporsever katıldı.

Dünya Standartlarında Bir Maraton

Uluslararası Mersin Maratonu, Dünya Atletizm Birliği tarafından 'Elite Label' kategorisine alınmış olup, dünya genelinde 203 maraton arasında 49’uncu sırada yer almaktadır. Bu unvan, Mersin Maratonu'nun Türkiye'deki en iyi ve en hızlı maraton olma özelliğini koruduğunu göstermektedir. 42K erkekler kategorisinde Vitalis Kibiwott'un yanı sıra Kenya'dan Albert Kamgogo 2.07.26 ile ikinci, Eritreli atlet Abraham Gebreslasie Embaye ise 2.08.59 ile üçüncü olarak dikkat çekti.

Kadınlar Kategorisinde Tarihi Bir Başarı

Kadınlar kategorisinde, Kenyalı atlet Rebecca Sirwanei Tauni'nin 2.25.35'lik derecesi, Mersin Maratonu tarihine geçti. Bu sonuç, kadınlar kategorisinde ilk kez rekor kırılması anlamına geliyor. İkinci sırayı Etiyopyalı Genet Robi 2.26.07 ile alırken, üçüncü sırada Kenyalı Peninah Jerop 2.30.52 ile yer aldı. Bu başarılar, maratonun uluslararası atletizm arenasındaki önemini artırıyor.

Katılımcı Sayısı ve Coşkulu Atmosfer

Uluslararası Mersin Maratonu’na, 5 kıtadan itibaren toplam 34 ülkeden 2 bin 97 sporcu katıldı. Ayrıca, Halk Koşusu'na 5 binden fazla vatandaşın katılmasıyla etkinlik büyük bir katılım sağladı. Güneşli bir havada gerçekleştirilen maratonda, katılımcılar Mersin sokaklarını doldurarak büyük bir coşku yarattı.

10K Kategorisinde Türk Atletler Başarı Gösterdi

10K erkekler kategorisinde Mert Selek 29.45 ile birinci olurken, Fetene Alemu Regasa 29.56 ile ikinci, Bahattin Üney ise 30.01 ile üçüncü sırada yer aldı. Kadınlar kategorisinde ise Dilek Öztürk 33.50 ile birinci, Pınar Demir 33.55 ile ikinci, Berfin Kaya ise 35.49 ile üçüncü olarak ödül almaya hak kazandı. Bu sonuçlar, Türk atletlerin maratondaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Maratonda toplamda 5 milyon 242 bin TL ödül dağıtıldı. 42K kategorisinde birinci olan atlet 15 bin dolar, ikinci 10 bin dolar ve üçüncü 7 bin dolar ödül aldı. 10K kategorisinde ise dereceye giren sporculara nakdi ödüller verildi. Bu ödüller, sporcuların motivasyonunu artırarak gelecekteki yarışmalara hazırlıklarını destekleyecek.