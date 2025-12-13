Yozgat'ın Namağlup Lideri Süper Lig Hedefini Sürdürüyor

Yozgat Gençlik Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, 2023-2024 sezonunun ilk yarısını namağlup lider tamamlayarak dikkat çekti. Süper Lig'e yükselme hedefi doğrultusunda hazırlıklarını sürdüren takım, 14 sporcudan oluşan kadrosu ve dinamik yapısıyla Yozgatlı spor severlerin umudu haline geldi. Takım, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü himayesinde faaliyet gösteriyor ve elde ettiği başarılarla yerel gençlere ilham veriyor.

İlk Yarının Başarıları

Yozgat Gençlik Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, ligin ilk yarısını 10 puanla tamamlayarak namağlup liderlik unvanını korudu. Bu başarılı performans, takıma olan ilgiyi artırırken, kulüp yönetimi de oyuncularının gösterdiği çaba ile gurur duyuyor. Takım antrenörü Enis Atmaca, bu başarıyı genç ve yetenekli kadrolarına, düzenli ve disiplinli antrenmanlarına borçlu olduklarını belirtiyor.

Hedef Süper Lig

Antrenör Enis Atmaca, takımın Süper Lig hedefini gerçekleştirmek için kararlılıkla çalıştıklarını ifade etti. Atmaca, "Bu yıl yeni bir takım oluşturduk ve kadromuzda hem tecrübeli sporcular hem de altyapıdan gelen genç yetenekler var. Hedefimiz, play-off ve final four aşamalarını geçerek önümüzdeki sezon Süper Lig'de yer almak" dedi. Takım, 21 Aralık Pazar günü Yozgat'ta Samsun Gençlik Spor ile oynayacağı maçla ikinci yarıya merhaba diyecek.

Lig Yapısı ve Gelecek Maçlar

Kadınlar Hentbol 1. Ligi, iki grup halinde düzenlenmektedir. Her grupta yer alan sekiz takımın ilk dördü, sezon sonunda diğer grubun ilk dört takımıyla birlikte play-off müsabakalarına katılacak. Yozgat Gençlik Spor Kulübü, mevcut performansını sürdürebilmesi halinde bu aşamalara geçerek Süper Lig yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor. Takım, genç sporcuları A takımına kazandırarak geleceğe yönelik önemli bir yatırım yapmış oldu.

Yozgat Gençlik Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, elde ettiği başarılarla ve hedefleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Süper Lig hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren takım, Yozgatlıların da desteğiyle bu yolda ilerlemeye kararlı görünüyor.