Bakan Göktaş, Babalık ve Doğum İzninin Süresinin Uzatılması Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, babalık ve doğum izinlerinin mevcut süresinin 16 haftadan 24 haftaya yükseltilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini duyurdu. Bu düzenlemenin 2026 yılı itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması planlanıyor. Bakan Göktaş, konuya ilişkin açıklamalarını TBMM'de, bütçe görüşmeleri öncesinde gazetecilere yaparken, ilgili düzenlemenin toplumda önemli bir etki yaratacağını ifade etti.

İzin Süresinin Uzatılması Üzerine Çalışmalar

Bakan Göktaş, babalık ve doğum iznine dair mevcut yasal düzenlemelerin geliştirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar hakkında detaylar verdi. Geçtiğimiz hafta parti grubu ile bu konuda istişarelerde bulunduklarını belirten Göktaş, "16 haftadan 24 haftaya yükseltme çalışmamız gündemde. Bu konuda yakın zamanda Meclis'e bir teklif sunmayı umuyoruz" şeklinde konuştu. Bakan, 2026 yılının başında bu düzenlemenin Meclis'te görüşülmesini beklediklerini vurguladı.

Hizmet Kalitesinin Artırılması İçin Yeni Atamalar

Bakan Göktaş, ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hizmet kalitesini artırmak amacıyla 3 bin yeni personel alımı yapılacağını da açıkladı. Bu atamaların, bakanlığın sunduğu hizmetlerin etkinliğini ve verimliliğini artırmayı hedeflediğini belirten Göktaş, yeni alımların detaylarının ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Göktaş, Türkiye'deki aile yapısının güçlendirilmesi ve sosyal hizmetlerin geliştirilmesi doğrultusunda atılacak adımların önemine dikkat çekerek, bakanlık olarak bu konulara öncelik verdiklerini kaydetti. Babalık ve doğum izni sürelerinin uzatılması, ailelerin çocuklarına daha fazla zaman ayırabilmesine olanak tanıyacak ve toplumsal cinsiyet eşitliği bakımından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.