Yeni Asgari Ücret Belirleme Süreci Başladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek amacıyla çalışmalarına başlamış durumda. Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan etkileyecek bu süreç, toplumun genelini de dolaylı olarak kapsıyor. Komisyon, ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirdi ve ikinci toplantının tarihi olarak 18 Aralık 2025'i belirledi.

İlk Toplantı Gerçekleşti

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan bir heyetle toplandı. Toplantıya Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlık etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİSK'in 29. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecine dikkat çekerek işverenlerden aktif bir katkı beklediğini ifade etti. Erdoğan, “İşçi kardeşlerimize yönelik atacağınız her olumlu adım, verimlilik, kazanç ve bereket olarak dönecektir” şeklinde bir mesaj verdi.

İkinci Toplantı Tarihi Belirlendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısının 18 Aralık 2025 tarihinde saat 14.00'te gerçekleştirileceğini duyurdu. Bakanlık, bu toplantının asgari ücretin belirlenmesi sürecinde önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Sosyal Diyalog ve Ekonomik Denge

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sürecin işçi ve işveren konfederasyonlarının temsilcileriyle yürütüleceğine dikkat çekti. Işıkhan, “Çalışanlarımızın gelirlerini koruyacak, istihdamı ve makroekonomik dengeleri gözetecek bir anlayışla çalışmalar yürütülecektir” ifadelerini kullanarak, sürecin Türkiye için hayırlı olmasını temenni etti.

Mevcut Asgari Ücret Durumu

Halen uygulanan asgari ücret, brüt olarak 26 bin 5 lira 50 kuruş, net ise 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak belirlenmiştir. İşverene olan toplam maliyet, bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş olup, bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşu sosyal güvenlik primi ve 520 lira 11 kuruşu işveren işsizlik sigorta fonunu kapsamaktadır.