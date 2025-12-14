Dolar
Devlet Desteği ile Zeytinyağı Fabrikası Kurarak Mahalleyi İş Sahibi Yaptı

Devlet Desteği ile Zeytinyağı Fabrikası Kurarak Mahalleyi İş Sahibi Yaptı

Devlet Desteği ile Zeytinyağı Fabrikası Kurarak Mahalleyi İş Sahibi Yaptı
Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Çetenli Mahallesi'nde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) aldığı destekle zeytinyağı üretim tesisi kuran muhtar Ahmet Sarı, mahalle sakinlerine önemli bir istihdam kaynağı sağladı. 45 yaşındaki Ahmet Sarı, ailesinden kalan 150 dönümlük zeytin bahçesinin potansiyelini değerlendirerek, yerel ekonomiye katkıda bulunmayı hedefliyor.

Yatırım Süreci ve Proje Gelişimi

Ahmet Sarı, yıllarca ailesi ve akrabalarına zeytin dağıtarak geçirdiği dönemlerin ardından, bu ürünlerin ekonomik değerini artırmak için yatırım yapmaya karar verdi. 2020 yılında hazırladığı proje ile TKDK'nın "Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler" programına başvuran Sarı, projesinin desteklenmeye uygun bulunmasıyla 10 milyon lira değerinde bir yatırıma %65 hibe desteği aldı. Aynı yıl içerisinde, mahallesindeki araziye 5 bin metrekare kapalı alanı olan 13 bin metrekarelik bir zeytinyağı tesisi kurmayı başardı.

İstihdam Olanakları ve Yerel Ekonomi

Ahmet Sarı'nın zeytinyağı tesisi, zeytinlerin toplanmasından işlenmesine kadar olan süreçte yerel halka iş imkanı sunuyor. Sezonluk olarak 20 ila 50 kişi arasında değişen bir istihdam sağlanırken, yıllık olarak üretilen 250 ton zeytinyağı, hem iç pazara sunulmakta hem de Suudi Arabistan gibi ülkelere ihraç edilmektedir. Sarı, bu yatırımla hem kendi mahallesinin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunduğunu hem de yöre halkına istihdam sağladığını vurguladı.

Modern Üretim ve Gelecek Hedefleri

Sarı, geleneksel zeytinyağı üretim yöntemlerini modern teknoloji ile birleştirerek, yüksek kaliteli ürünler elde etme amacı güdüyor. "Zeytinyağını son model makinelerle üretmeye çalışıyoruz," diyen Sarı, zeytin sezonu boyunca yaklaşık 50 kişi, diğer dönemlerde ise en az 20-30 kişiyi istihdam ettiklerini belirtti. Ayrıca, zeytin sıkım işlemlerinin ardından, budama ve bakım gibi tarımsal faaliyetlerde de mahalle sakinlerine iş imkanı sağlanmasının önemli olduğunu ifade etti. Sarı, pazar ağını genişletmeyi ve daha fazla ülkeye dış satım yapmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

Çalışanların Görüşleri

Zeytinyağı tesisinde çalışan mahalle sakinlerinden 29 yaşındaki makine ustası Erhan Çaylı, işinden memnun olduğunu belirterek, "Daha önce Adana, Osmaniye ve Şanlıurfa'da çalışıyordum. Muhtarımız sağ olsun burayı açtı. Benim için burada çalışmak şehir dışına gitmekten daha iyi, mutluyum," dedi. 44 yaşındaki Mehmet Aslan ise zeytinlerin toplanmasından işçilerin ulaşımına kadar tüm lojistik süreçte görev aldığını belirterek, bu iş sayesinde evinin geçimini sağladığını ifade etti. Mahalleliye istihdam kapısı açan muhtar Sarı'ya teşekkür eden Aslan, bu tesiste çalışmanın kendileri için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

