Yapay Zeka Dünyasında Yeni Bir Dönem: Yetişkin Modu Geliyor

Yapay Zeka Dünyasında Yeni Bir Dönem: Yetişkin Modu Geliyor

Yayınlanma
14
Yapay Zeka Dünyasında Yeni Bir Dönem: Yetişkin Modu Geliyor
Okunma Süresi: 2 dk

Dijital teknolojilerin hızla gelişmesiyle birlikte yapay zeka alanında yenilikler birbirini takip ediyor. OpenAI, ChatGPT platformunda "erotik mod" olarak adlandırılan Yetişkin Modu özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Bu yeni özellik, 2026'nın ilk aylarında kullanıcıların erişimine açılacak. Geliştirici firma, yetişkin içeriklere erişimi düzenlemek amacıyla bir dizi önlem almayı planlıyor.

Yetişkin Modu Nedir?

Yetişkin Modu, kullanıcıların daha olgun içeriklere ulaşabilmesini sağlayan bir özellik olarak tasarlandı. Bu mod, kullanıcı deneyimini zenginleştirmeyi amaçlıyor. Ancak OpenAI, bu tür içeriklerin çocuklara ulaşımını engellemek için titiz bir çalışma yürütüyor. Şirket, bu amaca ulaşmak için yeni bir "Yaş Tahmin Modeli" geliştirmekte. Bu modelin temel işlevi, 18 yaş altındaki kullanıcıları tespit etmek ve gerekli koruma önlemlerini otomatik olarak devreye sokmaktır.

Yeni Koruma Önlemleri

OpenAI, Yetişkin Modu ile birlikte sadece genç kullanıcıları tespit etmekle kalmayıp, yetişkinlerin yanlışlıkla genç olarak etiketlenmesini önlemeyi de hedefliyor. Test aşamasındaki bu sistem, bazı ülkelerde pilot uygulamalara tabi tutuluyor. Böylece, kullanıcıların güvenli bir deneyim yaşamaları amaçlanıyor. Yetişkin Modu, kullanıcılara daha geniş bir içerik yelpazesi sunma vaadi taşırken, aynı zamanda güvenlik ve etik standartlara da dikkat edileceği belirtiliyor.

Geliştirici Şirketin Açıklamaları

OpenAI, bu konuda yaptığı açıklamada, Yetişkin Modu’nun yalnızca bir içerik güncellemesi değil, aynı zamanda kullanıcı güvenliğini ön planda tutan bir adım olduğunu vurguladı. Şirket, bu yeni özellik ile ilgili kullanıcıların geri bildirimlerini de dikkate alacaklarını belirtti. Böylece, kullanıcılara en iyi deneyimi sunmak için sürekli bir gelişim sürecine girmeyi amaçlıyor.

Yapay zeka teknolojilerinin gelişimi, birçok sektörde olduğu gibi dijital içerik alanında da önemli değişimlere yol açmaktadır. OpenAI'nin Yetişkin Modu ile birlikte yapacağı yenilikler, yapay zeka uygulamalarının geleceği açısından dikkatle takip edilecektir. Kullanıcıların bu yeni özellik hakkında nasıl bir geri dönüş yapacağı ise merakla bekleniyor.

#Chatgpt
#Openaı
#Yapay Zeka
#Yapay Zekâ Teknolojisi
#Yetişkin Modu
#Erotik Mod
