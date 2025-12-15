Hizmet Üretim Endeksi Yıllık Yüzde 3,4 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ekim ayına ait Hizmet Üretim Endeksi verilerini duyurdu. Buna göre, hizmet üretim endeksi, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,4 oranında artış gösterdi. Bu artış, Türkiye ekonomisinin hizmet sektörü içerisindeki dinamiklerini ve gelişim potansiyelini gözler önüne seriyor.

Aylık Değişimlerde Karışık Bir Görünüm

Ekim ayında hizmet üretim endeksi, bir önceki aya göre ise yüzde 0,3 azaldı. Bu durum, bazı alt sektörlerdeki dalgalanmaların etkisini yansıtıyor. Ulaştırma ve depolama hizmetleri, aylık bazda yüzde 0,4 oranında artış gösterirken, konaklama ve yiyecek hizmetleri de yüzde 0,7 oranında bir yükseliş kaydetti. Ancak, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,4 oranında bir azalma yaşarken, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler ise yüzde 0,7 geriledi. İdari ve destek hizmetleri de aynı dönemde yüzde 1,2 oranında düşüş gösterdi.

Alt Sektörlerin Performansı

Hizmet sektörünün alt kalemleri arasında konaklama ve yiyecek hizmetleri, yıllık bazda yüzde 5,4 artışla dikkat çekerken, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 13,4'lük bir artışla önemli bir katkı sağladı. Gayrimenkul hizmetleri, yıllık olarak yüzde 14,5 oranında bir yükseliş gösterdi. Bu veriler, özellikle dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte bilgi ve iletişim alanındaki büyümenin sürdüğünü ortaya koyuyor.

Ekonomik Göstergelerin Değerlendirilmesi

Hizmet üretim endeksi, Türkiye'nin ekonomik performansına dair önemli bir gösterge sunmaktadır. Yıllık artış oranları, sektördeki yenilikler ve taleplerdeki değişiklikler ile doğrudan ilişkilidir. Ulaştırma ve depolama gibi bazı hizmetlerin gerilemesi, sektördeki rekabet koşullarının değiştiğine işaret ederken, konaklama ve yiyecek hizmetlerindeki artış, turizm sezonunun etkilerini yansıtıyor olabilir.

Sonuç olarak, TÜİK tarafından açıklanan Ekim ayı Hizmet Üretim Endeksi verileri, Türkiye'nin hizmet sektöründeki genel durumu ve alt sektörler arasındaki dalgalanmaları gözler önüne seriyor. Ekonomik iyileşme ve büyüme potansiyeli açısından bu verilerin izlenmesi, ilgili paydaşlar için büyük önem taşıyor.