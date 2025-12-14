Zonguldak'taki Çaydamar İnamiye Camisi'nde Isınma Düzenlemeleri Yapıldı

Zonguldak'ın Çaydamar Mahallesi'nde bulunan Çaydamar İnamiye Camisi'nde cemaat için önemli bir duyuru yapıldı. Camii yönetimi tarafından gerçekleştirilen düzenlemeler, özellikle kış aylarında ibadet eden cemaatin konforunu artırmayı hedefliyor.

Isınma İyileştirmeleri Hakkında Bilgi

Çaydamar İnamiye Cami Vakfı Başkanı Murat Kulaç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, caminin ısınmasını iyileştirmek amacıyla çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti. Kulaç, camilerin yalnızca ibadet yerleri değil, aynı zamanda toplumsal birlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği mekânlar olduğunu vurguladı. Bu nedenle, cemaatin daha konforlu bir ibadet deneyimi yaşaması için adımlar atıldığını ifade etti.

Bölme Uygulaması ile Verimlilik Artışı

Yapılan düzenlemeler kapsamında, caminin bir kısmında bölme uygulaması gerçekleştirildi. Bu uygulamanın temel amacı, soğuk havalarda caminin tamamını ısıtmak yerine, cemaatin yoğun olarak kullandığı alanları daha etkili bir şekilde ısıtmak olarak belirlendi. Böylece, ibadet esnasında üşüme sorununu azaltarak, yakıt ve enerji tasarrufu sağlamanın hedeflendiği aktarıldı.

Manevi Doku ve Estetik Unsurların Korunması

Camide yapılan bölme işleminin, caminin manevi dokusuna ve estetik yapısına zarar vermemek üzere tasarlandığı ifade edildi. Ayrıca, yapılan düzenlemenin geçici ve ihtiyaç odaklı olduğu, gerektiğinde eski haline döndürülmesinin mümkün olduğu belirtildi. Camii yönetimi, bu düzenlemenin amacı doğrultusunda cemaatin huzurlu ve sağlıklı bir ortamda ibadet etmesini sağlamak olduğunu dile getirdi.

Çaydamar İnamiye Camisi'nde gerçekleştirilen bu iyileştirmeler, cemaatin konforunu artırırken, toplumsal dayanışmanın da bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Camii yönetiminin bu adımları, yerel halk tarafından memnuniyetle karşılanıyor ve ibadet ortamının kalitesini yükseltme çabaları takdir ediliyor.