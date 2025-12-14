Dolar
42,7031 %0.23
Euro
50,1678 %0.06
Gram Altın
5.902,25 % 0,77
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Zonguldak'taki Çaydamar İnamiye Camisi'nde Isınma Düzenlemeleri Yapıldı

Zonguldak'taki Çaydamar İnamiye Camisi'nde Isınma Düzenlemeleri Yapıldı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Zonguldak'taki Çaydamar İnamiye Camisi'nde Isınma Düzenlemeleri Yapıldı
Okunma Süresi: 2 dk

Zonguldak'ın Çaydamar Mahallesi'nde bulunan Çaydamar İnamiye Camisi'nde cemaat için önemli bir duyuru yapıldı. Camii yönetimi tarafından gerçekleştirilen düzenlemeler, özellikle kış aylarında ibadet eden cemaatin konforunu artırmayı hedefliyor.

Isınma İyileştirmeleri Hakkında Bilgi

Çaydamar İnamiye Cami Vakfı Başkanı Murat Kulaç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, caminin ısınmasını iyileştirmek amacıyla çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti. Kulaç, camilerin yalnızca ibadet yerleri değil, aynı zamanda toplumsal birlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği mekânlar olduğunu vurguladı. Bu nedenle, cemaatin daha konforlu bir ibadet deneyimi yaşaması için adımlar atıldığını ifade etti.

Bölme Uygulaması ile Verimlilik Artışı

Yapılan düzenlemeler kapsamında, caminin bir kısmında bölme uygulaması gerçekleştirildi. Bu uygulamanın temel amacı, soğuk havalarda caminin tamamını ısıtmak yerine, cemaatin yoğun olarak kullandığı alanları daha etkili bir şekilde ısıtmak olarak belirlendi. Böylece, ibadet esnasında üşüme sorununu azaltarak, yakıt ve enerji tasarrufu sağlamanın hedeflendiği aktarıldı.

Manevi Doku ve Estetik Unsurların Korunması

Camide yapılan bölme işleminin, caminin manevi dokusuna ve estetik yapısına zarar vermemek üzere tasarlandığı ifade edildi. Ayrıca, yapılan düzenlemenin geçici ve ihtiyaç odaklı olduğu, gerektiğinde eski haline döndürülmesinin mümkün olduğu belirtildi. Camii yönetimi, bu düzenlemenin amacı doğrultusunda cemaatin huzurlu ve sağlıklı bir ortamda ibadet etmesini sağlamak olduğunu dile getirdi.

Çaydamar İnamiye Camisi'nde gerçekleştirilen bu iyileştirmeler, cemaatin konforunu artırırken, toplumsal dayanışmanın da bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Camii yönetiminin bu adımları, yerel halk tarafından memnuniyetle karşılanıyor ve ibadet ortamının kalitesini yükseltme çabaları takdir ediliyor.

#Çaydamar Mahallesi
Bursa'da Kadınlar Matinesinde "Heralde" Kelimesinin Patenti Alındı
Bursa'da Kadınlar Matinesinde "Heralde" Kelimesinin Patenti Alındı
#Magazin / 14 Aralık 2025
Google’dan Online Alışverişte Devrim: Tek Selfie ile Kıyafet Deneme Dönemi
Google’dan Online Alışverişte Devrim: Tek Selfie ile Kıyafet Deneme Dönemi
#Teknoloji / 14 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
İstanbul'da Deprem Riski: Marmara Denizi'nde Olası Sarsıntılar Üzerine Bilimsel Araştırmalar
İstanbul'da Deprem Riski: Marmara Denizi'nde Olası Sarsıntılar Üzerine Bilimsel Araştırmalar
Gündem
Ahmet Göçmez Kimdir?
Ahmet Göçmez Kimdir?
Türkiye’nin En Hızlı Maratonu Yine Mersin’de Koşuldu
Türkiye’nin En Hızlı Maratonu Yine Mersin’de Koşuldu
Devlet Desteği ile Zeytinyağı Fabrikası Kurarak Mahalleyi İş Sahibi Yaptı
Devlet Desteği ile Zeytinyağı Fabrikası Kurarak Mahalleyi İş Sahibi Yaptı
Bakan Göktaş, Babalık ve Doğum İzninin Süresinin Uzatılması Üzerine Açıklamalarda Bulundu
Bakan Göktaş, Babalık ve Doğum İzninin Süresinin Uzatılması Üzerine Açıklamalarda Bulundu
Ünlüler Yılbaşı Gecesi Servet Kazanacak, Sahne Ücretleri Rekor Kırdı
Ünlüler Yılbaşı Gecesi Servet Kazanacak, Sahne Ücretleri Rekor Kırdı
NASA: Mars Yörüngesindeki Uzay Aracıyla İletişim Koptu
NASA: Mars Yörüngesindeki Uzay Aracıyla İletişim Koptu
Bilecik’te 105 TOKİ Konutu Hak Sahiplerine Teslim Edildi
Bilecik’te 105 TOKİ Konutu Hak Sahiplerine Teslim Edildi
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft