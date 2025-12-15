Revna Sarıgül Boşanma Davası Açtı: 1.5 Milyar TL Tazminat Talebi

Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül, 2019 yılında evlendiği eşi Revna Sarıgül tarafından açılan boşanma davasıyla gündeme geldi. Revna Sarıgül, boşanma sürecinde 1.5 milyar TL tazminat ve aylık 3 milyon 300 bin TL nafaka talebinde bulundu. Bu mali talepler, toplumda geniş yankı uyandırdı.

Ömer Sarıgül'ün Yeni Teklifi

Boşanma davasının ilerleyen aşamalarında, Ömer Sarıgül'ün avukatı Gözde Egemen aracılığıyla mahkemeye yeni bir teklif sunduğu ifade edildi. Bu teklif kapsamında, Ömer Sarıgül'ün 10 milyon TL tazminat ile aylık 400 bin TL nafaka önerdiği belirtildi. Ayrıca, çiftin birlikte yaşadığı evin kullanımı, evin tüm giderleri, çocukların eğitim masrafları ve sağlık sigortası gibi konularda da sorumluluk almayı taahhüt ettiği öne sürüldü.

Pazarlık Süreci ve İki Çocuğun Durumu

Revna Sarıgül’ün, Ömer Sarıgül’ün sunduğu bu yeni teklife olumlu yaklaşmadığı ve pazarlık yapmaya da istekli olmadığı iddia ediliyor. Evlilikleri sırasında iki çocukları bulunan çiftin, boşanma sürecinin ilerleyen günlerde daha fazla tartışma konusu olacağı tahmin ediliyor. Ek olarak, Revna Sarıgül'ün eşine karşı aldığı uzaklaştırma kararı nedeniyle, çocukların bir süredir babalarıyla görüşemedikleri öğrenildi. Bu durum, ailenin gelecekteki ilişkileri üzerinde belirsizlik yaratıyor.

Boşanma davasının seyrinin nasıl gelişeceği ve tarafların uzlaşma noktası bulup bulamayacağı merakla bekleniyor. Kamuoyunun dikkatle izlediği bu süreç, hem Ömer Sarıgül hem de Revna Sarıgül için önemli bir dönüm noktası olma potansiyeli taşıyor.