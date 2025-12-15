Fas'ı sel ve fırtına vurdu: Can kaybı 21'e yükseldi

Fas'ın Asfi kentinde meydana gelen aşırı hava koşulları, bölgedeki yaşamı olumsuz etkiledi. Sel ve şiddetli fırtına nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e ulaştı. Yerel makamlar, kötü hava şartlarının ülke genelinde ciddi zararlar ve ulaşımda aksamalar yarattığını bildirdi.

Sel ve Kar Yağışı Etkileri

Kıyı bölgelerinde birçok yer su altında kalırken, iç ve yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımın durmasına neden oldu. Fas resmi haber ajansı MAP, yerel yetkililerin bölgedeki olağanüstü hava koşulları ve ardından gelen sel felaketi hakkında güncel bilgileri paylaştığını aktardı. Başlangıçta 16 olarak açıklanan can kaybı sayısı, yapılan değerlendirmelerle 21'e yükseldi.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Yetkililer, kayıpların bulunmasına yönelik arama kurtarma faaliyetlerinin kesintisiz sürdüğünü belirtti. Ayrıca, sel ve fırtınadan etkilenen bölgelerde güvenliğin sağlanması için gerekli önlemlerin alındığı ifade edildi. Afetten zarar gören vatandaşlara yardım ulaştırmak amacıyla büyük bir seferberlik başlatıldığı da vurgulandı.

Geçmişteki Benzer Olaylar

Fas, geçmişte de benzer doğal afetlerle mücadele etmişti. Örneğin, 2019 yılında meydana gelen sel felaketi, birçok can kaybına ve büyük maddi hasara yol açmıştı. Bu tür olaylar, iklim değişikliğinin etkilerini ve doğal afetlere hazırlık seviyesini tekrar gündeme getiriyor.

Fas'taki bu son felaket, ülkenin doğal afetlere karşı dayanıklılığının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililerin hızlı müdahale ve yardım çalışmaları, bu tür durumlarda kritik bir rol oynamaktadır.