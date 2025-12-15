Dolar
Siber Suçlarla Mücadelede Önemli Başarı: 55 İlde 301 Şüpheli Yakalandı

Siber Suçlarla Mücadelede Önemli Başarı: 55 İlde 301 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde siber suçlarla mücadele amacıyla gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonların sonuçlarını duyurdu. Son altı gün içerisinde 55 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda toplamda 301 şüpheli yakalandı. Bu operasyonlar, çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık gibi ciddi suç unsurlarına yönelik gerçekleştirildi.

55 İlde Eş Zamanlı Operasyonlar

Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre, düzenlenen operasyonlarda yakalanan 301 şüpheliden 50'si tutuklandı, 39 kişi hakkında ise adli kontrol kararı çıkarıldı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda, siber suçların önlenmesi ve mağdurların korunması adına atılan adımların önemi vurgulandı.

Siber Suçlar ve Yasa Dışı Faaliyetler

Operasyonlar, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis, dolandırıcılık gibi suçları hedef aldı. Şüphelilerin, müstehcen çocuk görüntüleri barındırdığı, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri aracılığıyla dolandırıcılık faaliyetlerinde bulundukları tespit edildi. Bu dolandırıcılık yöntemleri arasında yatırım danışmanlığı, ürün satışı, sosyal yardım ve düşük faizli kredi teklifleri gibi temalar yer aldı.

Ayrıca, yasa dışı bahis ve kumar oynatma faaliyetleriyle bağlantılı olarak, bu sitelerde para transferine aracılık eden ve reklamını yapan şüphelilerin de olduğu belirlendi. Adana'dan İstanbul'a, İzmir'den Diyarbakır'a kadar uzanan geniş bir alanda gerçekleştirilen operasyonlar, ilgili savcılıklar tarafından yürütülen soruşturmalarla destekleniyor.

Gelecekteki Mücadele Stratejileri

İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadeledeki kararlılığını sürdürürken, bu tür suçlara karşı toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğinin altını çizdi. Özellikle çocukların korunması ve vatandaşların dolandırıcılığa karşı bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin artırılacağı ifade edildi. Bakan Yerlikaya, “Siber suçlarla mücadele, sadece güvenlik güçlerinin değil, tüm toplumun sorumluluğundadır” dedi.

Bu operasyonlar, Türkiye'nin siber suçlarla mücadelesindeki kararlılığını ve etkinliğini ortaya koyarken, benzer faaliyetlerin gelecekte de devam etmesi bekleniyor.

