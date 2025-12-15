Dolar
Rusya, Avrupa Birliği'ne 230 Milyar Euro'luk Dava Açtı



Yayınlanma
14

Okunma Süresi: 2 dk

Rusya, Avrupa Birliği (AB) tarafından dondurulan varlıkları için hukuki süreç başlattığını duyurdu. Devlet Başkanı Vladimir Putin’in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, AB bürokratlarına yönelik eleştirilerde bulunarak, Rusya'nın mahkemede haklı çıkacağını ve varlıklarının geri alınacağını belirtti.

Dmitriyev'den Açıklamalar

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev, ABD merkezli sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamalarda, Avrupa Birliği'nin Rus varlıkları ile ilgili kararlarının hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Dmitriyev, "AB, Rusya'nın rezervlerini kullanma hakkına sahip olmadığını bilmelidir. Panikleyen bürokratlar, hatalar yapmaya devam ediyor. Bu durum, ABD'nin kurduğu rezerv sistemini zayıflatmakta ve tüm taraflar için maliyetleri artırmaktadır" ifadelerini kullandı.

AB’nin Dondurduğu Varlıklar

AB üyesi ülkeler, 12 Aralık 2022 tarihinde Rusya'nın 210 milyar Euro'yu bulan varlıklarını süresiz olarak dondurma kararı almıştı. Bu karar, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından geldi. Dmitriyev, AB’nin bu adımlarının Euro’nun değer kaybetmesine ve Euroclear gibi finansal kuruluşların zarar görmesine yol açacağını iddia etti.

Mahkeme Süreci ve Tazminat Talepleri

Rusya Merkez Bankası, dondurulan varlıkları nedeniyle uğradığı zararın tazmini için Belçika merkezli Euroclear’a karşı Rus mahkemesinde dava açtı. Rus basınında yer alan haberlere göre, Merkez Bankası Euroclear’dan 18,2 trilyon ruble (yaklaşık 229,7 milyar dolar) tazminat talep ediyor. Bu dava, Rusya'nın uluslararası finansal sistemdeki yerini ve dondurulan varlıkların geri alınması konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.

Rusya'nın bu hukuki adımları, uluslararası ilişkilerdeki gerginliklerin artmasına neden olurken, AB'nin gelecekteki politikalarının da gözden geçirilmesine yol açabilir. Dava sürecinin nasıl sonuçlanacağı ve AB'nin bu duruma vereceği yanıt, uluslararası finansal dengeleri etkileyebilir.

#Avrupa Birliği
#Rusya
