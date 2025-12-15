Dolar
Galatasaray'ın Rüyası Gerçek Oluyor mu? İtalyan Basını Duyurdu!

İngiltere Premier Lig'in önde gelen ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Mısırlı futbolcu Mohamed Salah'ın, kulüpteki durumu son günlerde yoğun bir şekilde tartışılmaya başlandı. Liverpool'un Leeds United ile oynadığı maç öncesinde başlayan süreç, Salah'ın üst üste üç karşılaşmada da ilk 11'de yer almamasıyla dikkat çekti. Bu durum, Salah'ın menajeri ile ayrılık sinyalleri vermesiyle birleşince, Galatasaray'ın devre arası transfer listesinde en üst sıraya yerleştiği iddialarını gündeme getirdi.

Salah'ın Açıklamaları Tartışma Yarattı

Mohamed Salah, Leeds United karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalarda, yedek kalmanın kendisi üzerinde yarattığı olumsuz etkileri dile getirdi. Deneyimli futbolcu, "Çok fazla hayal kırıklığına uğradım, bu kulüp için çok şey yaptım. Son yıllarda, özellikle geçen sezon herkes bunu gördü. Neden yedek kulübesinde oturduğumu bilmiyorum. Kulüp beni otobüsün altına atıyormuş gibi hissediyorum." sözlerini sarf etti. Bu ifadeler, Salah'ın Liverpool'daki geleceğine dair belirsizlikleri artırdı.

Ayrıca, Salah durumu kabullenmenin kendisi için mümkün olmadığını ve kulüp için önemli katkılarda bulunduğunu vurguladı. "Bu durum benim için kabul edilebilir değil. Neden hep benim başıma geldiğini bilmiyorum. Herhangi bir kulüp oyuncusunu korur. Neden bu durumda olduğumu bilmiyorum." şeklindeki açıklamaları, transfer spekülasyonlarını daha da güçlendirdi.

Galatasaray'ın Transfer Planları

İtalyan spor gazetesi Corriere dello Sport'ta yer alan haberlere göre, Galatasaray, Mohamed Salah ile ilgilenen takımlar arasında yer alıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, sezonun ikinci yarısında kadrosuna önemli yıldızlar katmayı hedefliyor ve Salah için ciddi bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Galatasaray yönetiminin Salah'ın menajeri ile temasa geçtiği ve futbolcuya yıllık 15 milyon euro değerinde bir teklif sunabileceği belirtildi.

Öte yandan, Liverpool'un Salah için 50 ila 60 milyon euro arasında bir bonservis bedeli beklediği ifade ediliyor. Mısırlı yıldızın kendisinin ise yıllık maaş talebinin 20 milyon euro civarında olabileceği öne sürülüyor. Salah, Liverpool ile olan sözleşmesini bu yıl uzatmış olup, kontratı 2027 yılında sona erecek. 33 yaşındaki futbolcu, Liverpool'daki son 5 maçında hiç ilk 11'de yer almazken, şampiyonlar ligi kadrosuna da dahil edilmedi.

Bu sezon Liverpool formasıyla toplam 20 maçta sahada yer alan Salah, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 4 asistlik bir katkı sağladı. 2017 yılından beri Liverpool’un formasını giyen Salah, toplamda 421 maçta görev alarak 250 gol ve 117 asistlik bir başarıya imza attı. Kulübü ile birlikte 2 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa gibi birçok önemli başarı da elde etti. Salah'ın Galatasaray'a transfer olup olmayacağı ise merakla bekleniyor.

