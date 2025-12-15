Bakan Güler, Polonyalı Mevkidaşı ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret amacıyla Türkiye'ye gelen Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme, iki ülke arasındaki savunma iş birliğini güçlendirmek amacıyla yapılan çalışmalara yeni bir ivme kazandırdı.

Karşılama Töreni ve Fotoğraf Çekimi

Görüşmelerin başlangıcında, Bakan Güler, Polonyalı mevkidaşını Ankara'da askeri bir törenle karşıladı. Tören, her iki ülkenin askeri iş birliğine verdiği önemi vurguladı. Törenin ardından, bakanlar bakanlık önünde bir araya gelerek anı fotoğrafı çektirdi. Bu an, iki ülkenin savunma alanındaki ortak hedeflerine yönelik kararlılıklarını simgeliyor.

Bakanlar Arası Görüşmeler

İlk olarak baş başa görüşen Güler ve Kosiniak-Kamysz, ardından heyetler arası görüşmelere geçiş yaptı. İki tarafın savunma stratejileri, askeri iş birliği ve ortak projeler üzerine detaylı bir değerlendirme yapıldı. Türkiye ve Polonya'nın NATO müttefiki olarak, güvenlik alanında işbirliğini artırma konusundaki hedefleri üzerinde duruldu.

Savunma Alanında İş Birliği Anlaşması

Görüşmelerin sonunda, Bakan Güler ve Kosiniak-Kamysz, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Alanında İş Birliği Anlaşması'nı imzaladı. Bu anlaşma, iki ülkenin savunma sanayi ve askeri eğitim alanlarında ortak projeler yürütme konusundaki kararlılığını pekiştirirken, bölgesel güvenliği güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Anlaşmanın detayları, iki ülkenin savunma iş birliğinin kapsamını genişletme hedefini içeriyor.