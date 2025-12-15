Dolar
42,7028 %0.01
Euro
50,2706 %0.21
Gram Altın
5.938,26 % 0,61
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Bakan Güler, Polonyalı Mevkidaşı ile Görüştü

Bakan Güler, Polonyalı Mevkidaşı ile Görüştü

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Bakan Güler, Polonyalı Mevkidaşı ile Görüştü
Okunma Süresi: 2 dk

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret amacıyla Türkiye'ye gelen Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme, iki ülke arasındaki savunma iş birliğini güçlendirmek amacıyla yapılan çalışmalara yeni bir ivme kazandırdı.

Karşılama Töreni ve Fotoğraf Çekimi

Görüşmelerin başlangıcında, Bakan Güler, Polonyalı mevkidaşını Ankara'da askeri bir törenle karşıladı. Tören, her iki ülkenin askeri iş birliğine verdiği önemi vurguladı. Törenin ardından, bakanlar bakanlık önünde bir araya gelerek anı fotoğrafı çektirdi. Bu an, iki ülkenin savunma alanındaki ortak hedeflerine yönelik kararlılıklarını simgeliyor.

Bakanlar Arası Görüşmeler

İlk olarak baş başa görüşen Güler ve Kosiniak-Kamysz, ardından heyetler arası görüşmelere geçiş yaptı. İki tarafın savunma stratejileri, askeri iş birliği ve ortak projeler üzerine detaylı bir değerlendirme yapıldı. Türkiye ve Polonya'nın NATO müttefiki olarak, güvenlik alanında işbirliğini artırma konusundaki hedefleri üzerinde duruldu.

Savunma Alanında İş Birliği Anlaşması

Görüşmelerin sonunda, Bakan Güler ve Kosiniak-Kamysz, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Alanında İş Birliği Anlaşması'nı imzaladı. Bu anlaşma, iki ülkenin savunma sanayi ve askeri eğitim alanlarında ortak projeler yürütme konusundaki kararlılığını pekiştirirken, bölgesel güvenliği güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Anlaşmanın detayları, iki ülkenin savunma iş birliğinin kapsamını genişletme hedefini içeriyor.

#Ankara
#Polonya
#Yaşar Güler
Jasmine Dizisinin Yeni Bölüm Yayın Tarihleri Açıklandı
Jasmine Dizisinin Yeni Bölüm Yayın Tarihleri Açıklandı
#Gündem / 15 Aralık 2025
Bakan Fidan: "Son 15 Yılda Suriye Sahasında Tarihin En Zorlu Sınavlarından Birini Verdik"
Bakan Fidan: "Son 15 Yılda Suriye Sahasında Tarihin En Zorlu Sınavlarından Birini Verdik"
#Politika / 15 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Mehmet Akif Ersoy'un Babası Nadir Ersoy, Oğlunu Hazreti Yusuf’a Benzetti
Mehmet Akif Ersoy'un Babası Nadir Ersoy, Oğlunu Hazreti Yusuf’a Benzetti
Gündem
Beşiktaş'tan Hakem Yönetimine Sert Tepki
Beşiktaş'tan Hakem Yönetimine Sert Tepki
Alya Şahinler ve Yılmaz Kunt'tan Sürpriz Barışma
Alya Şahinler ve Yılmaz Kunt'tan Sürpriz Barışma
Yapay Zeka Dünyasında Yeni Bir Dönem: Yetişkin Modu Geliyor
Yapay Zeka Dünyasında Yeni Bir Dönem: Yetişkin Modu Geliyor
Manisa Basket'te Isaiah Mobley Hapoel Jerusalem'e Transfer Oldu
Manisa Basket'te Isaiah Mobley Hapoel Jerusalem'e Transfer Oldu
Hizmet Üretim Endeksi Yıllık Yüzde 3,4 Arttı
Hizmet Üretim Endeksi Yıllık Yüzde 3,4 Arttı
Revna Sarıgül Boşanma Davası Açtı: 1.5 Milyar TL Tazminat Talebi
Revna Sarıgül Boşanma Davası Açtı: 1.5 Milyar TL Tazminat Talebi
Fas'ı sel ve fırtına vurdu: Can kaybı 21'e yükseldi
Fas'ı sel ve fırtına vurdu: Can kaybı 21'e yükseldi
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft