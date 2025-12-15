Manifest Grubuna Hapis Cezası Verildi

Beşiktaş'ta düzenledikleri konser sırasında sergiledikleri davranışlar nedeniyle "Teşhir suretiyle hayasızca hareket" suçlamasıyla yargılanan Manifest müzik grubu üyeleri hakkında mahkeme kararı açıklandı. İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, grup üyelerine ayrı ayrı 3 ay 22 gün hapis cezası verdi. Bu karar, müzik dünyasında ve toplumsal tartışmalarda yankı uyandırdı.

Mahkeme Süreci ve Verilen Cezalar

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Manifest grubunun üyeleri, konser sırasında gerçekleştirdikleri dans gösterileri nedeniyle yargılandı. Mahkeme, sanıklar hakkında, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verirken, daha önce uygulanan "Yurtdışına çıkış yasağı" tedbirini kaldırdı. Bu durum, grup üyelerinin yargılama sürecinin ardından yurt dışı seyahatlerine yönelik kısıtlamaların sona erdiği anlamına geliyor.

İddianame ve Suçlamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, grup üyelerinin 6 Eylül Cumartesi akşamı Beşiktaş'ta verdikleri konser esnasında sergiledikleri davranışların toplumun edep duygularını ihlal ettiği ifade edildi. İddianamede, gerçekleşen dans figürlerinin çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği ve toplumun ortak mahremiyet algısını zedelediği vurgulandı. Ayrıca, bu eylemlerin sosyal medyada geniş bir kitleye ulaştığı ve bu durumun toplumda tartışmalara yol açtığı belirtildi.

Toplumsal Tepkiler ve Tartışmalar

Mahkeme kararının ardından, hem müzik camiasında hem de toplumsal düzeyde bu duruma yönelik farklı görüşler ortaya çıktı. Bazı kesimler, sanatın ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini savunurken, diğerleri ise toplumun değerlerine saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Bu durum, Türkiye'deki sanat faaliyetleri ve toplumsal normlar arasında bir denge bulma çabasını yeniden gündeme getirdi.

Manifest grubunun bu durumu, sanatçılar ve toplum arasındaki dinamiklerin tartışılmasına yol açarken, kamuoyunun bu konu üzerindeki hassasiyetini de gözler önüne serdi. Gelecek süreçte, benzer davaların nasıl sonuçlanacağı ve sanatçılara yönelik yasal düzenlemelerin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.