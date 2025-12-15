Dolar
42,7028 %0.01
Euro
50,2706 %0.21
Gram Altın
5.938,26 % 0,61
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin Manifest Grubuna Hapis Cezası Verildi

Manifest Grubuna Hapis Cezası Verildi

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Manifest Grubuna Hapis Cezası Verildi
Okunma Süresi: 2 dk

Beşiktaş'ta düzenledikleri konser sırasında sergiledikleri davranışlar nedeniyle "Teşhir suretiyle hayasızca hareket" suçlamasıyla yargılanan Manifest müzik grubu üyeleri hakkında mahkeme kararı açıklandı. İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, grup üyelerine ayrı ayrı 3 ay 22 gün hapis cezası verdi. Bu karar, müzik dünyasında ve toplumsal tartışmalarda yankı uyandırdı.

Mahkeme Süreci ve Verilen Cezalar

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Manifest grubunun üyeleri, konser sırasında gerçekleştirdikleri dans gösterileri nedeniyle yargılandı. Mahkeme, sanıklar hakkında, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verirken, daha önce uygulanan "Yurtdışına çıkış yasağı" tedbirini kaldırdı. Bu durum, grup üyelerinin yargılama sürecinin ardından yurt dışı seyahatlerine yönelik kısıtlamaların sona erdiği anlamına geliyor.

İddianame ve Suçlamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, grup üyelerinin 6 Eylül Cumartesi akşamı Beşiktaş'ta verdikleri konser esnasında sergiledikleri davranışların toplumun edep duygularını ihlal ettiği ifade edildi. İddianamede, gerçekleşen dans figürlerinin çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği ve toplumun ortak mahremiyet algısını zedelediği vurgulandı. Ayrıca, bu eylemlerin sosyal medyada geniş bir kitleye ulaştığı ve bu durumun toplumda tartışmalara yol açtığı belirtildi.

Toplumsal Tepkiler ve Tartışmalar

Mahkeme kararının ardından, hem müzik camiasında hem de toplumsal düzeyde bu duruma yönelik farklı görüşler ortaya çıktı. Bazı kesimler, sanatın ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini savunurken, diğerleri ise toplumun değerlerine saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Bu durum, Türkiye'deki sanat faaliyetleri ve toplumsal normlar arasında bir denge bulma çabasını yeniden gündeme getirdi.

Manifest grubunun bu durumu, sanatçılar ve toplum arasındaki dinamiklerin tartışılmasına yol açarken, kamuoyunun bu konu üzerindeki hassasiyetini de gözler önüne serdi. Gelecek süreçte, benzer davaların nasıl sonuçlanacağı ve sanatçılara yönelik yasal düzenlemelerin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.

#Manifest
#Manifest Grubu
#Teşhircilik
Google'da "67" Araması Dikkat Çekti: Ekranlar Sallanıyor
Google'da "67" Araması Dikkat Çekti: Ekranlar Sallanıyor
#Teknoloji / 15 Aralık 2025
Galatasaray'ın Rüyası Gerçek Oluyor mu? İtalyan Basını Duyurdu!
Galatasaray'ın Rüyası Gerçek Oluyor mu? İtalyan Basını Duyurdu!
#Spor / 15 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
Alya Şahinler ve Yılmaz Kunt'tan Sürpriz Barışma
Alya Şahinler ve Yılmaz Kunt'tan Sürpriz Barışma
Magazin
Revna Sarıgül Boşanma Davası Açtı: 1.5 Milyar TL Tazminat Talebi
Revna Sarıgül Boşanma Davası Açtı: 1.5 Milyar TL Tazminat Talebi
Rusya, Avrupa Birliği'ne 230 Milyar Euro'luk Dava Açtı
Rusya, Avrupa Birliği'ne 230 Milyar Euro'luk Dava Açtı
Bakan Güler, Polonyalı Mevkidaşı ile Görüştü
Bakan Güler, Polonyalı Mevkidaşı ile Görüştü
Jasmine Dizisinin Yeni Bölüm Yayın Tarihleri Açıklandı
Jasmine Dizisinin Yeni Bölüm Yayın Tarihleri Açıklandı
Bakan Fidan: "Son 15 Yılda Suriye Sahasında Tarihin En Zorlu Sınavlarından Birini Verdik"
Bakan Fidan: "Son 15 Yılda Suriye Sahasında Tarihin En Zorlu Sınavlarından Birini Verdik"
Yapay Zeka Dünyasında Yeni Bir Dönem: Yetişkin Modu Geliyor
Yapay Zeka Dünyasında Yeni Bir Dönem: Yetişkin Modu Geliyor
Manisa Basket'te Isaiah Mobley Hapoel Jerusalem'e Transfer Oldu
Manisa Basket'te Isaiah Mobley Hapoel Jerusalem'e Transfer Oldu
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft