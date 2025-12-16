Aydın'da Motosiklet Çarpışması: 15 Yaşındaki Tunahan Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 15 yaşındaki Tunahan Gök yaşamını yitirdi, iki kişi de yaralandı. Olay, Atatürk Caddesi'nde dün saat 16.00 sıralarında gerçekleşti. Hatalı sollama nedeniyle iki motosikletin çarpışması, çevredeki vatandaşlar tarafından büyük bir endişe ile izlendi.

Kazanın Sebebi ve Olay Anı

Kaza sırasında M.K.Ş. yönetimindeki motosiklet, yol kenarında park halindeki bir minibüsün yanından geçen otomobili sollamak istedi. Bu sırada, karşı yönden gelen Tunahan Gök'ün kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki motosiklet de savrulurken, sürücülerinin yanı sıra Tunahan'ın arkasındaki yolcu T.A. (18) da yaralandı. Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı ve görüntüler, kaza sırasında yaşananları gözler önüne serdi.

Yaralıların Durumu ve Hastaneye Sevk Süreci

Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hızlı bir şekilde ambulanslarla Nazilli Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, durumunun ciddiyeti nedeniyle Tunahan Gök Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak, doktorların tüm çabalarına rağmen genç yaşındaki Tunahan hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavi süreci devam ediyor.

Polis Soruşturması Başlatıldı

Olayın ardından, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Soruşturma, kazanın nedenlerine dair detayları ortaya çıkarmak amacıyla sürdürülüyor. Motosiklet kazalarının sıklığı, özellikle genç sürücüler arasında dikkat çeken bir sorun olarak gündeme geliyor. Yetkililer, motosiklet kullanırken dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.