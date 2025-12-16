2026 Yılında Asgari Ücret Beklentileri: Uzman Değerlendirmeleri

2026 yılına yaklaşırken, asgari ücret zammı konusunda ortaya çıkan beklentiler ve tahminler, milyonlarca çalışanı doğrudan etkilemeye devam ediyor. Çeşitli senaryolar üzerinde değerlendirilen asgari ücret artışının ne olacağı konusunda uzmanlar önemli açıklamalarda bulundu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel, 2025 yılı için öngörülen enflasyon tahminleri doğrultusunda asgari ücretin ne seviyelerde olabileceğini açıkladı.

Asgari Ücret ve Çalışan Sayısı

Türkiye'de asgari ücret, 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 16 milyon çalışanın gelir kaynağını oluşturuyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ülke genelinde çalışanların neredeyse yüzde 60'ı asgari ücretle istihdam ediliyor. Bu durum, asgari ücretin yalnızca düşük gelirli çalışanlar için değil, aynı zamanda özel sektörde asgari ücretin üzerinde maaş alan kişiler için de önemli bir referans noktası haline geldiğini gösteriyor. Doç. Dr. Yüksel, asgari ücretin tanımını yaparak, bu ücretin işçilerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olması gerektiğini vurguladı.

2026 Yılı Asgari Ücret Tahminleri

Doç. Dr. Yüksel, 2025 yılına ait Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen yüzde 28,5'lik enflasyon tahminine dayanarak, 2026 yılında net asgari ücretin 25 bin 640 lira seviyelerinde olmasının beklendiğini ifade etti. Ayrıca, potansiyel zam oranları konusunda da çeşitli senaryolar sundu. Eğer asgari ücrete yüzde 20'lik bir artış yapılırsa, net ücretin 26 bin 584 lira, yüzde 23 artışla 27 bin 188 lira, yüzde 25 artışla 27 bin 630 lira, yüzde 30 artışla 28 bin 735 lira, yüzde 35 artışla 29 bin 841 lira ve yüzde 40 artışla 30 bin 946 lira olabileceği öngörülüyor.

Enflasyon ve Zam Oranı İlişkisi

2026 yılı için tahmin edilen enflasyon oranının yüzde 16 olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Yüksel, asgari ücret artışının enflasyonla mücadele süreciyle de yakından ilişkili olduğunu belirtti. Yüksel, geçmiş tecrübeler ışığında, asgari ücrete yapılacak zammın yüzde 20’nin üzerinde olmayacağını ve asgari ücretin 25 bin 640 lira seviyesinin altına düşmeyeceğini, 27 bin lira seviyesini ise geçmeyeceğini ifade etti. Bu değerlendirmeler, hem işverenler hem de çalışanlar arasındaki beklentilerin şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Sonuç olarak, asgari ücret artışıyla ilgili tahminler, hem ekonomik göstergelere hem de sosyal dinamiklere bağlı olarak şekillenecek. Çalışanların ve işverenlerin gözleri, önümüzdeki dönemde yapılacak açıklamalara çevrildi.