Kozlu'da Cinayete Kurban Giden Murat Yangun, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavga sonucu hayatını kaybeden 28 yaşındaki Murat Yangun, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Olayın ardından yaşanan trajedi, Yangun'un ailesi ve sevenleri tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı.

Cenaze Töreni Detayları

Murat Yangun'un cenaze töreni, Taşbaca Mahallesi'ndeki Askeritepe Camisi'nde, öğle namazının ardından gerçekleştirildi. Törene, Yangun'un aile üyeleri, yakın arkadaşları ve çok sayıda mahalleli katıldı. Camide gerçekleştirilen cenaze namazı sırasında, duygusal anlar yaşandı ve katılımcıların gözyaşları sel oldu. Yangun'un naaşı, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Olayın Arka Planı

Acı olay, Kozlu ilçesinde bir büfenin önünde meydana geldi. Murat Yangun, Cem Ç. ile "Eşime neden baktın?" tartışmasına girmesi sonucu, aralarında çıkan kavga esnasında bıçaklandı. Yangun, ağır yaralı halde kendi imkanlarıyla hastaneye gitmesine rağmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından, Yangun'un yakınları ve mahalle sakinleri, yaşanan durumu derin bir üzüntüyle karşıladı.

İlkbaharda Yaşanan Mutluluk, Şimdi Acıya Dönüştü

Murat Yangun'un hayatı, geçtiğimiz Ağustos ayında evlenmesiyle mutlulukla dolmuşken, yaşanan bu trajik olayla büyük bir acıya dönüştü. Yangun'un ölüm haberi, ailesi ve arkadaşları arasında derin bir şok etkisi yarattı. Olayın zanlısı Cem Ç., kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet kayıtlarına göre, zanlının daha önce toplamda 8 ayrı suç kaydı bulunmakta.

Bu trajik olay, Kozlu'da toplumsal bir tartışma başlatırken, bıçaklı saldırıların önlenmesi ve güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğine dair çağrılar yapılmaya başlandı. Yangun'un anısına saygı duyan mahalle sakinleri, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için birlikte hareket etme kararlılığını vurguladı.

