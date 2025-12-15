16 Aralık Salı BİM Aktüel Kataloğu Yayınlandı! İşte İndirimli Ürünler Listesi

Türkiye’nin en büyük zincir marketlerinden biri olan BİM, 16 Aralık Salı günü için geçerli olacak aktüel ürün kataloğunu açıkladı. Gıda, temizlik, atıştırmalık ve kişisel bakım ürünlerinde yapılan indirimler, özellikle yılbaşı alışverişi öncesi tüketicilerin ilgisini çekiyor. İşte bu haftanın dikkat çeken ürünleri ve indirimli fiyatları…

Süt ve Süt Ürünleri İndirimde

Aknaz Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir: 269 TL

Teksüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri: 299 TL

Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri: 299 TL

Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri: 229 TL

Bahçıvan Tam Yağlı Süzme Peynir: 109 TL

Pınar Labne 3x180 gr: 149 TL

İçim %0,5 Yağlı Süt 1 Litre: 27,25 TL

Dost Az Yağlı Yoğurt 3.000 gr: 99 TL

İçim %3 Yağlı Yoğurt 3 kg: 139 TL

İçim Laktozsuz Kefir 1 Litre: 64,50 TL

Et ve Şarküteri Ürünleri

Erpiliç Bütün Piliç: 54,90 TL

Aytaç Piliç Sucuk: 79 TL

Aytaç Piliç Jülyen Sosis: 79 TL

Atıştırmalık ve Tatlı Ürünleri

Pepsi / Lipton 4x250 ml: 99 TL

Perfect Delight Hurma/İncir Çeşitleri: 62 TL

Cheetos Mısır Çerezi 240 gr: 89 TL

Doritos Taco / Ruffles Original Cips 319 gr: 94,50 TL

Fellas Protein Bar 45 gr: 59 TL

Miskos Rulo Pişmaniye / Kakao Kaplamalı: 75 TL

Haribo Altın Ayıcık 200 gr: 49 TL

Alpia Çilekli Sütlü Tablet Çikolata 100 gr: 65 TL

Ferrero Rocher Gofret 37,5 gr: 45 TL

Merci Stick Çikolata 250 gr: 198 TL

Temizlik ve Kişisel Bakım Ürünleri

Peros Toz Deterjan 10 kg: 299 TL

Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paket: 319 TL

Peros Çamaşır Yumuşatıcısı 5 kg: 125 TL

Hyper Hypo Ultra Çamaşır Suyu 3.700 ml: 99 TL

Finish Quantum Bulaşık Kapsülü 80’li: 369 TL

Sleepy Sensitive Islak Havlu 3x90'lı: 79 TL

Sofia Tuvalet Kağıdı 8’li: 79 TL

Sofia Kağıt Havlu 8’li: 79 TL

Miss Sıvı Bulaşık Deterjanı 4 kg: 99 TL

Bind Activit Çamaşır Makinesi Temizleyici 250 ml: 29 TL

Domestos WC Blok 5’li: 149 TL

Sürpriz Yılbaşı Ürünleri Geliyor

16–19 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak özel yılbaşı ürünleri kataloğu da yolda! BİM mağazaları bu dönemde Carusel müzik kutuları, kokina çiçekleri ve yılbaşı temalı hediyelikler gibi sürpriz ürünlerle raflarını süslemeye hazırlanıyor.