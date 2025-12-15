Dolar
42,7151 %0.01
Euro
50,3180 %0.11
Gram Altın
5.913,65 % 0,08
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Genel Benzine 2 TL’den Fazla İndirim Geliyor

Benzine 2 TL’den Fazla İndirim Geliyor

Brent petrol fiyatlarındaki gerileme pompaya yansıdı. Benzine 2,02 TL indirim geldi. Araç sahipleri, yarından itibaren daha ucuza yakıt alacak.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Benzine 2 TL’den Fazla İndirim Geliyor
Okunma Süresi: 1 dk

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında yeni bir gelişme yaşandı. Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşle birlikte benzine 2,02 TL'lik dev indirim geliyor.

Benzine İndirim Ne Zaman Geliyor?

Yeni indirim, yarından itibaren geçerli olacak. Böylece benzinin litre fiyatı önemli ölçüde gerileyecek.

Yeni Benzin Fiyatları (13 Aralık 2025 itibarıyla)

İstanbul: 54,51 TL → 52,49 TL

Ankara: 55,35 TL → 53,33 TL

İzmir: 55,71 TL → 53,69 TL

İndirim sonrası benzinde yaklaşık %3,85 oranında fiyat düşüşü yaşanmış olacak.

Motorine de Geçtiğimiz Günlerde İndirim Gelmişti

Cumartesi gününden itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 99 kuruş indirim yapılmıştı. İndirim sonrası motorin fiyatları şöyle olmuştu:

İstanbul: 53,12 TL

Ankara: 54,13 TL

İzmir: 54,49 TL

Neden İndirim Geldi?

Benzin ve motorin fiyatlarındaki bu düşüşün temel sebebi, Brent petrol fiyatlarında yaşanan haftalık düşüş. Küresel petrol piyasasındaki arz-talep dengeleri ve ekonomik beklentiler, pompa fiyatlarına doğrudan yansıyor.

#Akaryakıt Fiyatları
#Benzin İndirimi
#Brent Petrol
#Ekonomi Haberleri
#İstanbul Benzin Fiyatı
#Motorin İndirimi
#Güncel Yakıt Fiyatları
#Araç Sahipleri
#Ankara Akaryakıt
#İzmir Motorin Fiyatı
15 Aralık 2025 On Numara Sonuçları Açıklandı: İşte Kazanan Numaralar!
15 Aralık 2025 On Numara Sonuçları Açıklandı: İşte Kazanan Numaralar!
#Genel / 15 Aralık 2025
Kastamonu’ya Kar Yağışı Ne Zaman Başlayacak?
Kastamonu’ya Kar Yağışı Ne Zaman Başlayacak?
#Gündem / 15 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Genel
Özbekistan'da Türk Dünyası'nın Başarısı: Melih Gögebakan'a "Vatan Onuru Nişanı" Verildi
Özbekistan'da Türk Dünyası'nın Başarısı: Melih Gögebakan'a "Vatan Onuru Nişanı" Verildi
Genel
TUCCI, Türk ve Amerikalı iş insanlarını bir araya getirerek dayanışmayı güçlendirdi
TUCCI, Türk ve Amerikalı iş insanlarını bir araya getirerek dayanışmayı güçlendirdi
Manifest Grubuna Hapis Cezası Verildi
Manifest Grubuna Hapis Cezası Verildi
Google'da "67" Araması Dikkat Çekti: Ekranlar Sallanıyor
Google'da "67" Araması Dikkat Çekti: Ekranlar Sallanıyor
Galatasaray'ın Rüyası Gerçek Oluyor mu? İtalyan Basını Duyurdu!
Galatasaray'ın Rüyası Gerçek Oluyor mu? İtalyan Basını Duyurdu!
Rusya, Avrupa Birliği'ne 230 Milyar Euro'luk Dava Açtı
Rusya, Avrupa Birliği'ne 230 Milyar Euro'luk Dava Açtı
Bakan Güler, Polonyalı Mevkidaşı ile Görüştü
Bakan Güler, Polonyalı Mevkidaşı ile Görüştü
Jasmine Dizisinin Yeni Bölüm Yayın Tarihleri Açıklandı
Jasmine Dizisinin Yeni Bölüm Yayın Tarihleri Açıklandı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft