Benzine 2 TL’den Fazla İndirim Geliyor

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında yeni bir gelişme yaşandı. Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşle birlikte benzine 2,02 TL'lik dev indirim geliyor.
Benzine İndirim Ne Zaman Geliyor?
Yeni indirim, yarından itibaren geçerli olacak. Böylece benzinin litre fiyatı önemli ölçüde gerileyecek.
Yeni Benzin Fiyatları (13 Aralık 2025 itibarıyla)
İstanbul: 54,51 TL → 52,49 TL
Ankara: 55,35 TL → 53,33 TL
İzmir: 55,71 TL → 53,69 TL
İndirim sonrası benzinde yaklaşık %3,85 oranında fiyat düşüşü yaşanmış olacak.
Motorine de Geçtiğimiz Günlerde İndirim Gelmişti
Cumartesi gününden itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 99 kuruş indirim yapılmıştı. İndirim sonrası motorin fiyatları şöyle olmuştu:
İstanbul: 53,12 TL
Ankara: 54,13 TL
İzmir: 54,49 TL
Neden İndirim Geldi?
Benzin ve motorin fiyatlarındaki bu düşüşün temel sebebi, Brent petrol fiyatlarında yaşanan haftalık düşüş. Küresel petrol piyasasındaki arz-talep dengeleri ve ekonomik beklentiler, pompa fiyatlarına doğrudan yansıyor.