Miss Turkey 2025 Finalisti İlayda Pulat Kimdir?

Yayınlanma
14
Miss Turkey 2025 yarışmasında finalistlerin açıklanmasının ardından yarışmaya olan ilgi bir kat daha artmış durumda. Bu yıl 43'üncüsü düzenlenecek olan Miss Turkey, genç kadınların uluslararası alanda ülkemizi temsil etme fırsatını yakaladığı önemli bir organizasyon. Yarışmanın jüri üyeleri arasında Miss Turkey Başkanı Can Sandıkçıoğlu, Nursena Say, Candan Şeviktürk, Kerim Mikati, Cemal Dindar ve Sabit Akkaya yer alıyor. Toplamda 130 katılımcının yer aldığı bu prestijli yarışmada, 20 genç kız finale yükselerek büyük ödül için mücadele edecek. Yarışmanın finali ise 19 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek.

İlayda Pulat'ın Kişisel Bilgileri

Miss Turkey 2025 finalistlerinden biri olan İlayda Pulat, 17 numarayla yarışacak. 23 yaşında olan Pulat, 1.78 metre boyuyla dikkat çekiyor. İzmir'de doğup büyüyen genç yarışmacı, eğitimini İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde İngilizce Öğretmenliği bölümünde tamamladı. Pulat, bu alandaki bilgi ve birikimini, yarışma sürecinde ve sonrasında nasıl kullanacağına dair planlar yapıyor.

Miss Turkey Yarışmasının Önemi

Miss Turkey, yalnızca bir güzellik yarışması olmanın ötesinde, katılımcılarına kişisel ve profesyonel gelişim fırsatları sunuyor. Yarışmacılar, bu süreçte hem kendilerini tanıma hem de sosyal sorumluluk projelerinde yer alma şansı buluyor. İlayda Pulat gibi genç kadınlar, bu platformu kullanarak toplumsal konularda farkındalık yaratmayı hedefliyor. Yarışmanın ardından uluslararası arenada da temsil edilecek olan finalistler, bu deneyimle birlikte kariyerlerine yeni bir yön verme fırsatına sahip olacaklar.

İlayda Pulat, katıldığı Miss Turkey 2025 yarışmasında sadece güzelliğiyle değil, eğitim ve sosyal sorumluluk projelerine olan ilgisiyle de öne çıkmayı hedefliyor. Yarışmanın finale doğru ilerleyen süreçlerinde, Pulat ve diğer finalistler, kendilerini en iyi şekilde ifade ederek jüri ve izleyiciler üzerinde olumlu bir etki bırakmak için çalışacaklar.

#Gündem / 16 Aralık 2025
#Gündem / 16 Aralık 2025
