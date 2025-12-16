Güllü'nün Hamileliği İbo Show'da Açıklandı: O Bölüm Yeniden Gündemde

Türk müziğinin önemli isimlerinden Güllü'nün, kızı Tuğyan'a hamile olduğu dönemde katıldığı "İbo Show" programı, yeni bir gündem maddesi olarak tekrar konuşulmaya başlandı. İbrahim Tatlıses'in canlı yayında yaptığı açıklamalar, Güllü'nün vefatının ardından izleyicilerin dikkatini çekti. Bu olay, hem Güllü'nün kariyerinde hem de Türk televizyon tarihindeki önemli anlardan biri olarak hatırlanıyor.

İbo Show'daki Canlı Açıklama

Güllü, kızı Tuğyan'ın hamileliğiyle ilgili bilgiyi ilk kez "İbo Show" programında paylaştı. İbrahim Tatlıses, program sırasında Güllü'nün hamile olduğunu izleyicilere duyurarak, "Kızımız evlendi. Hamiledir, kimse zannetmesin, kilo almış" ifadelerini kullandı. Bu sözler, Güllü'nün durumu hakkında izleyicilere net bir bilgi verirken, aynı zamanda Güllü'nün bu durumu herkese açık bir şekilde kabul ettiğini gösterdi.

Güllü'nün Yanıtı ve İzleyicilerin Tepkisi

Tatlıses'in açıklamasına Güllü'nün verdiği yanıt da oldukça dikkat çekiciydi. Güllü, "Herkes biliyor" diyerek durumu destekledi ve bu özel anı daha da anlamlı hale getirdi. İzleyiciler, bu durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Güllü'nün hamileliği, o dönemde oldukça merak uyandıran bir konu olmuştu ve bu açıklama, birçok kişi tarafından hatırlanarak tekrar konuşulmaya başlandı.

Güllü ve İbrahim Tatlıses'in İlişkisi

Güllü ve İbrahim Tatlıses, Türk müziğinin önde gelen isimleri olarak uzun yıllar boyunca dostluklarını sürdürdüler. İkili arasındaki bu samimi ilişki, zaman zaman sahne performanslarında ve televizyon programlarında da kendini gösterdi. "İbo Show"da yaşanan bu an ise, iki sanatçının dostluğunun bir başka örneği olarak hafızalarda yer etti.

Güllü'nün ani vefatı sonrası, onun yaşamı ve kariyeri üzerine yapılan değerlendirmeler, bu tür anıların değerini daha da artırdı. İbo Show'daki bu bölümün tekrar gündeme gelmesi, Güllü'nün müzik dünyasındaki iz bırakan etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu tür anılar, Türk müziği tarihinin önemli parçaları arasında yer alarak, Güllü'nün hatırasını yaşatmaya devam ediyor.