Asgari Ücret İçin Kritik İddia: Uzman Hesaplamalarını Paylaştı

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı hakkında önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel, 2026 yılı için öngörülen asgari ücret rakamlarıyla ilgili kapsamlı bir hesaplama gerçekleştirdi. Bu hesaplamalar, asgari ücretin belirlenmesinde önemli bir referans noktası oluşturabilir.

Asgari Ücretin Geleceği ve Enflasyon Tahminleri

2026 yılı asgari ücret zammı, Türkiye’nin ekonomik gündeminin en kritik başlıklarından biri haline gelmiş durumda. Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel, Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan yüzde 28,5'lik 2025 yılı yılsonu enflasyon tahminine dayanarak, net asgari ücretin 28 bin 404 lira olacağını öngördüğünü belirtti. Ayrıca, 2026 yılı için yapılan enflasyon tahminleri doğrultusunda net ücretin 25 bin 640 lira seviyesine gerileyeceği ifade edildi.

Asgari Ücretin Önemi ve Çalışanların Beklentileri

Asgari ücret, yalnızca bu ücreti kazanan çalışanlar için değil, aynı zamanda özel sektörde asgari ücretin üzerinde maaş alan çalışanlar için de büyük bir önem taşımaktadır. Doç. Dr. Yüksel, ülkemizde 2025 yılında yaklaşık 16 milyon kişinin ücret karşılığında çalıştığını belirterek, asgari ücretle çalışanların sayısının beklenenden çok daha fazla olduğunu vurguladı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, çalışanların yüzde 60'ının asgari ücretle geçimini sağladığı göz önüne alındığında, bu durum işverenler için de önemli bir ekonomik dinamik haline gelmektedir.

Olası Zam Senaryoları ve Gerçekçi Beklentiler

Doç. Dr. Yüksel, asgari ücrette olası zam senaryolarını da ayrıntılı bir şekilde açıkladı. OVP'de yer alan enflasyon tahminleri doğrultusunda, çeşitli zam oranları için net ücret hesaplamaları şu şekilde sıralandı: Yüzde 20’lik bir artışla net ücret 26 bin 584 TL, yüzde 23 ile 27 bin 188 TL, yüzde 25 ile 27 bin 630 TL, yüzde 30 ile 28 bin 735 TL, yüzde 35 ile 29 bin 841 TL ve yüzde 40 ile 30 bin 946 TL seviyelerine ulaşabilecektir. Ancak, 2026 yılı için belirlenen yüzde 16’lık enflasyon tahmininin etkisiyle, Yüksel asgari ücretin 25 bin 640 TL'nin altında olmayacağını, ancak 27 bin TL’yi geçmeyeceğini dile getirdi.

Bu bağlamda, asgari ücretin belirlenmesi sürecinde gerçekçi bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini belirten Yüksel, enflasyon ile mücadelenin yoğun bir şekilde yürütüldüğü bu dönemde, asgari ücret zammının yüzde 20’nin üzerinde olmayacağına dair tahminlerini paylaştı. Bu durum, hem çalışanlar hem de işverenler için önemli bir ekonomik denge unsuru oluşturmaktadır.