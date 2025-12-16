Dünyanın En Zenginleri Daha da Zenginleşti

Bloomberg Milyarderler Endeksi'nin en güncel verilerine göre, dünya genelinde en zengin 10 iş insanının toplam serveti 2 trilyon 536 milyar doları aştı. 16 Aralık itibarıyla kaydedilen bu rakam, yılın başından bu yana bu 10 isim için toplamda 558,9 milyar dolarlık bir artışa işaret ediyor. Servet yoğunlaşmasının devam ettiği bu süreçte, özellikle teknoloji sektörünün öncülerinin etkisi dikkat çekiyor.

Teknoloji Sektörünün Ağırlığı

En zenginler listesinde dikkat çeken bir diğer nokta ise coğrafi dağılım. İlk 10'da yer alan isimlerin 9'u ABD merkezli, yalnızca 1'i Fransa'dan. Sektörel dağılımda ise 10 milyarderin 8'inin teknoloji alanında faaliyet gösterdiği görülüyor. Bu durum, teknolojinin küresel ekonomik yapıda ne denli etkili olduğunu ortaya koyuyor.

Elon Musk Zirvede

Listenin zirvesinde yer alan Elon Musk, bu yıl servetini 205 milyar dolar artırarak 638 milyar dolara ulaştı. Tesla, SpaceX ve yapay zeka odaklı girişimleri aracılığıyla elde ettiği başarılar, onu yalnızca dünyanın en zengin kişisi yapmakla kalmadı, aynı zamanda servetini en fazla artıran milyarder unvanını da kazandırdı. Musk'ın ardından 265 milyar dolarlık servetiyle Larry Page geliyor. Google’ın kurucu ortaklarından olan Page, yıl içinde servetine 96,8 milyar dolar ekledi.

Diğer Milyarderler

Listede üçüncü sırada yer alan Sergey Brin, bu yıl 88,2 milyar dolarlık bir artışla 247 milyar dolara ulaştı. Dördüncü sıradaki Jeff Bezos, Amazon’un kurucusu olarak 246 milyar dolarlık bir servete sahipken, bu yılki artışı 7 milyar dolarla sınırlı kaldı. Beşinci sırada Oracle’ın kurucusu Larry Ellison yer alıyor; Ellison’ın serveti 238 milyar dolara ulaşırken, yıl içindeki artışı 46,1 milyar dolar olarak kaydedildi.

Altıncı sırada, Meta’nın sahibi Mark Zuckerberg bulunuyor. Zuckerberg, servetini 21,5 milyar dolarlık bir artışla 229 milyar dolara taşıdı. Teknoloji dışındaki tek güçlü temsilci olan Fransız lüks moda devi Bernard Arnault, 202 milyar dolara ulaşarak listede yedinci sırada yer aldı. Arnault’un serveti yıl içerisinde 26,1 milyar dolar artış gösterdi. Sekizinci sırada Microsoft’un eski CEO'su Steve Ballmer, 166 milyar dolarlık servetiyle dikkat çekerken, dokuzuncu sırada Nvidia CEO’su Jensen Huang yer alıyor. Huang, 39 milyar dolarlık artışla 153 milyar dolara ulaştı. Nvidia, son dönemde yüksek değerleme tartışmaları yaşasa da, 4 trilyon 292 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketi konumunu korumaya devam ediyor.

Listede onuncu sırayı ise finans dünyasının efsane ismi Warren Buffett alıyor. Buffett’ın serveti 152 milyar dolara yükselirken, yıl başından bu yana 10,2 milyar dolarlık bir artış kaydedildi. Veriler, özellikle teknoloji, yapay zeka ve yarı iletken alanlarının, küresel servet artışında önemli bir rol oynadığını net bir biçimde ortaya koyuyor. İlk 10'daki isimlerin büyük çoğunluğunun teknoloji kökenli olması, bu sektörlerin gelecekte de zenginlik üretmeye devam edeceğine işaret ediyor.