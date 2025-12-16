Dolar
Hugh Jackman, Bondi Beach'teki Terör Saldırısını Kınadı

Hugh Jackman, Bondi Beach'teki Terör Saldırısını Kınadı

Yayınlanma
14
Hugh Jackman, Bondi Beach'teki Terör Saldırısını Kınadı
Okunma Süresi: 2 dk

Avustralyalı ünlü aktör Hugh Jackman, yaşadığı bölge olan Bondi Beach'te meydana gelen terör saldırısı sonrası derin bir üzüntü yaşadığını ifade etti. Saldırıda 15 kişinin hayatını kaybetmesi, Jackman için "yıkıcı" bir olay olarak tanımlandı. Özellikle pazar günü Yahudi bayramı Hanuka kapsamında düzenlenen bir etkinlikte gerçekleşen silahlı saldırının ardından, oyuncunun bu trajik olay karşısında hissettikleri dikkat çekti.

Jackman'ın Duygusal Tepkisi

57 yaşındaki Oscar adayı aktör, Fox 5 DC'ye verdiği demeçte, "Bu gerçekten yıkıcı. Burası benim evim, bu yüzden çok yakından hissediyorum. Dünyanın her yerinde gördüğümüz bir şey ama yine de kalbim kırılıyor," şeklinde duygularını dile getirdi. Jackman, uzun yıllardır yaşadığı Bondi Beach'teki çatı katı dairesinin kendisi için özel bir anlam taşıdığını vurguladı. Oyuncunun, yaklaşık 10 yıl önce 5.9 milyon dolara satın aldığı bu dairede, yaşamının önemli bir kısmını geçirdiği biliniyor.

Bondi Beach'e Olan Bağlılığı

Hugh Jackman, geçmişte Bondi Beach'e olan sevgisini sıkça dile getirmiş, bölgenin kendisi için ne denli kıymetli olduğunu vurgulamıştır. Örneğin, 2017 yılında rol arkadaşı Zac Efron'u Bondi Beach'te gezdirmiş ve o dönem verdiği bir röportajda, "Evde olmanın yerini hiçbir şey tutmaz. Noel sabahı Bondi Beach'te yüzmek gibisi yok," demiştir. Bu tür ifadeleri, Jackman'ın bölgeye olan derin bağlılığını gözler önüne seriyor.

Bu trajik olay, sadece Jackman gibi ünlü isimleri değil, aynı zamanda Bondi Beach topluluğunu da derinden etkiledi. Saldırı, terörizmin getirdiği korku ve belirsizlikle mücadele eden bireylerin yaşadığı zorlukları bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Bondi Beach'in sakinleri ve ziyaretçileri, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için duyarlılık geliştirme çağrısında bulunuyor.

#Avustralya
#Hugh Jackman
