Euro Bölgesi Ekim Ayında Dış Ticaret Fazlası Verdi

Euro Bölgesi, Ekim 2023'te dış ticaret fazlası vererek, ekonomik performansını güçlendirdi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanan verilere göre, Euro Bölgesi'nin ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 artarak 258 milyar Euro'ya ulaştı. Bu dönemde dış ticaret fazlası ise 18,4 milyar Euro olarak kaydedildi.

Avrupa Birliği'nin Performansı

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) genelinde Ekim ayı ihracat rakamları 227,5 milyar Euro olarak belirlendi. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6'lık bir azalmayı ifade ediyor. İthalat ise yüzde 5,8 düşüşle 212,8 milyar Euro seviyesine geriledi. Bu veriler ışığında, AB, Ekim ayında toplam 14,7 milyar Euro dış ticaret fazlası elde etti.

Euro Bölgesi İthalat Verileri

Euro Bölgesi'nde Ekim ayında ithalat, bir önceki yıla göre yüzde 3,6 azalarak 239,6 milyar Euro seviyesine indi. İhracattaki artış ve ithalattaki düşüş, bölgenin dış ticaret dengesini olumlu yönde etkiledi. Dış ticaret fazlası, ekonomik büyüme için önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.

En Fazla İthalat ve İhracat Yapılan Ülkeler

Ekim ayında Avrupa Birliği'ne en fazla ithalat gerçekleştiren ülkeler arasında ABD, 40,7 milyar Euro ile ilk sırada yer alıyor. İngiltere 30,5 milyar Euro, İsviçre 20 milyar Euro, Çin 16,7 milyar Euro ve Türkiye ise 9,8 milyar Euro ile takip ediyor. AB ülkelerine gerçekleştirilen ihracatta ise Çin 49,2 milyar Euro ile en üst sırada bulunuyor. ABD 29,5 milyar Euro, İsviçre 13,8 milyar Euro, İngiltere 13,2 milyar Euro ve Türkiye 9,3 milyar Euro ile sıralamayı tamamlıyor.

Bu veriler, Euro Bölgesi'nin ve Avrupa Birliği'nin uluslararası ticaretteki rollerini ortaya koyarken, ekonomik ilişkilerin güçlenmesine yönelik önemli bir göstergedir. İhracat ve ithalat verilerindeki değişiklikler, bölgedeki ekonomik politikaların etkilerini de yansıtmaktadır.