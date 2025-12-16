Denizli'de Kavşakta Otomobil Çarpışması: 1 Ölü

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin kavşakta başka bir araçla çarpışması sonucu 73 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi. Olay, Antalya-Denizli karayolu üzerindeki Alaattin Mahallesi'nde gerçekleşti. Kaza, bölgedeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmasıyla gün yüzüne çıktı.

Kaza Anı ve Olay Yeri Bilgileri

Kaza, Mevlüt Genç'in yönetimindeki otomobilin, kavşaktan yola bağlanmak istediği sırada henüz kimliği belirlenemeyen başka bir otomobille çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle Mevlüt Genç’in aracı takla atarak yol kenarına savruldu. Olay yerine intikal eden jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri, kazanın boyutunu değerlendirmek için hızlı bir şekilde harekete geçti.

Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, takla atan otomobilin içinde sıkışan Mevlüt Genç’in durumunu kontrol etti. Yapılan incelemelerde, Genç’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Diğer aracın sürücüsü ise yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Yaralının sağlık durumu hakkında henüz ayrıntılı bir bilgi verilmedi.

Cenaze İşlemleri ve Soruşturma

Kazada hayatını kaybeden Mevlüt Genç’in cenazesi, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Genç’in cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili olarak, jandarma tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Kazanın sebebinin belirlenmesi, her iki araç sürücüsünün ifadeleri ve olay yerinde elde edilen delillerin değerlendirilmesi ile sağlanacak.

Bu üzücü kaza, trafik güvenliği konusunda bir kez daha dikkat çekmektedir. Özellikle kavşaklarda yaşanan kazaların önlenmesi için sürücülerin daha dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor. Kazanın meydana geldiği bölgede, trafik akışının düzenlenmesi ve sürücü bilincinin artırılması amacıyla çalışmaların yapılması bekleniyor.